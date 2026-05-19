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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 19, 2026 10:31 AM IST
Medically Verified By: Dt. Pranjal kumat
खाने में जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण भारत में लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इन बीमारियों को होने में जितनी भूमिका खानपान की है, उतना ही रोल है खून की कमी का। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी जानकारी बताती है कि आयरन (Iron) शरीर के लिए एक बेहद जरूरी मिनरल है, जो हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) बनाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो उसे एनीमिया नामक गंभीर बीमारी हो सकती है।
पीआईबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में एक बड़ी आबादी एनीमिया से जूझ रही है। खासकर महिलाओं और छोटे बच्चों में एनीमिया के मामले ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि एनीमिया से बचाव के लिए सही खानपान बहुत जरूरी है। पर भारत जैसे देश में जब बात आयरन युक्त फूड्स की आती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ मांसाहारी खाने जैसे चिकन, लाल मांस, अंडे और मछली में ही यह विटामिन पाया जाता है। लेकिन यह बात पूरी तरह से मिथक है। कुछ वेजिटेरियन फूड्स भी हैं, जिन्हें खाने से शरीर को आयरन मिल सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 आयरन से भरपूर वेजिटेरियन फूड्स के बारे में-
Image Source- PIB
आयरन की कमी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बन सकती है।
अगर आप भी शरीर में आयरन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए फूड्स को डाइट में जरूर शामिल करें।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य आयरन की कमी से जूझ रहा है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात जरूर करें।