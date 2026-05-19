एनीमिया से बचना है तो खाएं ये 5 आयरन से भरपूर शाकाहारी चीजें, नहीं होगी खून की कमी

शरीर में खून की कमी की स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। लेकिन कुछ फूड आइटम हैं जो एनीमिया से बचाव करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 19, 2026 10:31 AM IST

Medically Verified By: Dt. Pranjal kumat

(Image generated using AI)

खाने में जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण भारत में लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इन बीमारियों को होने में जितनी भूमिका खानपान की है, उतना ही रोल है खून की कमी का। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी जानकारी बताती है कि आयरन (Iron) शरीर के लिए एक बेहद जरूरी मिनरल है, जो हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) बनाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो उसे एनीमिया नामक गंभीर बीमारी हो सकती है।

पीआईबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में एक बड़ी आबादी एनीमिया से जूझ रही है। खासकर महिलाओं और छोटे बच्चों में एनीमिया के मामले ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि एनीमिया से बचाव के लिए सही खानपान बहुत जरूरी है। पर भारत जैसे देश में जब बात आयरन युक्त फूड्स की आती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ मांसाहारी खाने जैसे चिकन, लाल मांस, अंडे और मछली में ही यह विटामिन पाया जाता है। लेकिन यह बात पूरी तरह से मिथक है। कुछ वेजिटेरियन फूड्स भी हैं, जिन्हें खाने से शरीर को आयरन मिल सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 आयरन से भरपूर वेजिटेरियन फूड्स के बारे में-

भारत में एनीमिया की स्थिति क्या है?

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आयरन युक्त वेजिटेरियन फूड की लिस्ट

दालें और फलियां- जयपुर की महात्मा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि ब्लैक-आइड पीज, नेवी बीन्स, टेम्पेह, मसूर दाल, चना, राजमा और मटर में मांसाहार जितना ही आयरन पाया जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार, पकी हुई ब्लैक-आइड पीज में लगभग 13.3 मिग्रा आयरन होता है। इसलिए शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप रोजाना के खाने में दालों और फलियों को शामिल कर सकते हैं। नट्स और सीड्स- अक्सर लोग नट्स और सीड्स को प्रोटीन का सोर्स मानते हैं, लेकिन इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन भी पाया जाता है। मैकाडामिया नट्स में लगभग 3.5 मिग्रा आयरन प्रति कप होता है। बादाम में लगभग 5.3 मिग्रा आयरन पाया जाता है। जबकि काजू में करीब 7.8 मिग्रा आयरन होता है। डाइटिशियन बताती हैं कि नट्स और सीड्स के साथ विटामिन सी युक्त फूड्स को शामिल किया जाए तो शरीर में आयरन का अवशोषण बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे खून की कमी को कम समय में पूरा करने में मदद मिलती है।

आयरन की कमी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बन सकती है।

साबुत अनाज- हर साबुत अनाज में आयरन नहीं होता है। लेकिन कुछ साबुत अनाज ऐसे भी हैं जिनमें सही मात्रा में आयरन होता है। नोआ, ओट्स और अमरनाथ जैसे साबुत अनाज आयरन से भरपूर होते हैं। एक्सपर्ट कहती हैं कि रोजाना इस प्रकार के साबुत अनाज को डाइट में शामिल करने से आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। शहतूत और प्रून जूस- शहतूत गर्मियों में आने वाला प्रमुख फल है। शहतूत में आयरन की मात्रा पाई जाती है। डाइटिशियन कहती हैं कि शहतूत में लगभग 2.6 मिग्रा आयरन प्रति कप होता है। वहीं, प्रून जूस में करीब 2.9 मिग्रा आयरन प्रति कप पाया जाता है। डार्क चॉकलेट- सामान्य चॉकलेट की तुलना में डार्क चॉकलेट में आयरन की कुछ मात्रा पाई जाती है। डार्क चॉकलेट में शुगर कम और आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। डार्क चॉकलेट में लगभग 3.4 ग्राम आयरन होता है।

अगर आप भी शरीर में आयरन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए फूड्स को डाइट में जरूर शामिल करें।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य आयरन की कमी से जूझ रहा है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात जरूर करें।

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