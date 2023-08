High cholesterol कंट्रोल करने में दवाओं को भी मात देगा ‘मेड इन इंडिया’ नाश्ता, जानें 5 हेल्दी इंडियन ब्रेकफास्ट

Indian breakfast for high cholesterol: हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट का होना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको ऐसे इंडियन हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं, जो एलडीएल लेवल कम करने में मदद कर सकते हैं।

What to eat to reduce high cholesterol: हाई कोलेस्ट्रॉल से निपटने के लिए सही डाइट का होना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है सुबह का नाश्ता। सुबह के खाने यानी ब्रेकफास्ट में आप क्या खा रहे हैं, उसका सीधा असर आपकी दिनभर की सेहत पर पड़ता है। वैसे तो हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को लिए तीनों समय का खाना सही और हेल्दी होना जरूरी है। सुबह के खाने से ही दिन की डाइट की शुरुआत होती है, इसलिए उसे विशेष रूप से हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर रखना बहुत जरूरी है। भारतीय आहार को उसके उसके प्राकृतिक स्वास्थ्य लाभों और स्वाद के लिए जाना जाता है और इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए भी इंडियन डाइट काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको 5 हेल्दी भारतीय व्यंजनों के बारे में बताने वाले हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए एक बेहद हेल्दी और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बन सकता है।

1. पोहा (Poha for high cholesterol)

हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए पोहा काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का फैट नहीं पाया जाता है। साथ ही पोहा में खास तरह का रेसिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है, जो एक तरह से फाइबर की तरह ही काम करता है। शरीर में बढ़ते हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यह खास तरह का स्टार्च काफी मददगार हो सकता है।

2. इडली सांभर (Idli sambhar for high cholesterol)

साउथ इंडियन डिश इडली सांभर के स्वाद के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे लेकिन क्या आपको पता है, यह एक लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट है। साथ ही सांभर में मौजूद दाल व सब्जियां अच्छी मात्रा में फाइबर प्रदान करती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफी मदद करती हैं। आप सुबह के समय अपनी डाइट में इडली सांभर जैसी हेल्दी और टेस्टी डिश को भी शामिल कर सकते हैं।

3. मूंग दाल चीला (Moong dal cheela for high cholesterol)

मूंग की दाल से बना चीला पूरी तरह से हेल्दी व्यंजन है और इसमें खूब मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। मूंग दाल चीला को भी लो कोलेस्ट्रॉल व्यंजन के रूप में जाना जाता है। साथ ही मूंग दाल चीला में एंटीऑक्सीडेंट्स खूब मात्रा में पाए जाते हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के साथ-साथ हाई बीपी कम करने में भी मदद करते हैं।

4. उपमा (Upma for high cholesterol)

नाश्ते के रूप में बहुत से लोग उपमा लेना पसंद करते हैं, जिसमें खूब मात्रा में फाइबर, विटामिन, हेल्दी फैट और अन्य कई पोषक तत्व पाए जते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान लोगों को भी अपने नाश्ते में उपमा को शामिल जरूर करना चाहिए। साथ ही अगर सब्जियां मिलाकर उपमा को बनाया गया है, तो यह और ज्यादा हेल्दी ऑप्शन माना जाता है।

5. डोसा (Dosa for high cholesterol)

डोसा को सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी जाना जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए डोसा एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकता है। सही और हेल्दी तरीके से बनाया गया डोसा बेहद स्वादिष्ट होता है और इसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ता है।

