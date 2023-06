Food For Healthy Heart: हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट हैं इन 3 फूड्स का सेवन,स्टडी में दी गयी इन्हें खाने की सलाह

यहां पढ़ें ऐसे ही फूड्स के बारे में जिनका सेवन दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। (Food For Healthy Heart)

Food For Healthy Heart: हेल्दी हार्ट शरीर के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं हैं क्योंकि, अच्छी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ (Cardiovascular Health) लोगों को हेल्दी लाइफ जीने में भी मदद कर सकती है। लेकिन, अक्सर देखा जाता है कि खाते-पीते समय या लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतों की बात आती है तो लोग हार्ट से जुड़े उसके फायदों या नुकसान के बारे में अधिक नहीं सोचते। इसी तरह, लोग जब तक सीने में दर्द (Chest Pain) या हार्टबीट में बदलाव (Abnormal Heart Rate) जैसी समस्याएं ना महसूस करें तब तक वे हार्ट हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। इसी लापरवाही के कारण कई बार लोगों को हृदय से जुड़ी कई गम्भीर समस्याओं का पता काफी देरी से चलता है और उन्हें इलाज के लिए काफी भागदौड़ भी करनी पड़ती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, हार्ट को स्वस्थ और बीमारियों से बचाना काफी आसान भी हो सकता है, बशर्ते लोग अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े-से हेल्दी बदलाव करें और डाइट में उन चीजों का समावेश करें जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। यहां पढ़ें ऐसे ही फूड्स के बारे में जिनका सेवन दिल की सेहत को बेहतर बनाने में फायदेमंद साबित हो सकता है। (Food For Healthy Heart In Hindi)

हरी सब्जियां

ताजी हरी पत्तियों वाली सब्जियां (Dark leafy greens) कई पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इसमें फाइबर, फाइटोकेमिकल्स के अलावा विभन्न प्रकार के माइक्रन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये सभी तत्व ना केवल बॉडी बल्कि हार्ट की सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। साल 2018 में न्यूट्रिएंट्स (Nutrients) नामक पत्रिका में छपे एक रिव्यू पेपर में कहा गया कि, पत्तेदार सब्जियों में मौजूद पोषक तत्व कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों (cardiovascular disease) का रिस् कम कर सकते हैं। इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन (gene expression) को सुधारने, ब्लड प्रेशर लेवल को नियंत्रित रखने (regulating blood pressure) और शरीर में सूजन कम करने में भी सहायता करता है।

ऑलिव ऑयल ( Olive Oil

जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फूड्स में शामिल है। ऑलिव ऑयल और खासकर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल के सेवन से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा कमहोने के कई प्रमाण स्टडीज़ में पाए गए हैं।

स्टडीज के अनुसार, ऑलिव ऑयल में कई एंटीऑक्सीडेंट्स (antioxidants), विटामिंस और पॉलिफेनोइल्स (polyphenols) जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं, इसमें हार्ट के लिए फायदेमंद मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स (monounsaturated fats) भी पाए जाते हैं। इस तरह ऑलिव ऑयल के सेवन से दिल की बीमारियों का रिस्क (Risk of heart disease) कम करने और उसे हेल्दी बनाने में सहायता हो सकती है।

एवोकाडो (Avocados)

हेल्दी फैट्स से भरपूर एवोकाडो या मक्खन फल भी हृदय रोगों का खतरा कम करने में सहायता करता है। एवोकाडो (Avocado health benefits) में मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो रक्त में बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) के स्तर को कम करते हैं। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने और दिल को बीमारियों से बचाने में आसानी हो सकती है। (Food For Healthy Heart)

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी और डाइट से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)

