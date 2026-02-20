Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Idli vs Appe For Weight Loss ; आजकल बढ़ता वजन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन चुका है। बढ़ते हुए वजन को कम करने के लिए लोग डाइटिंग तो शुरू करते हैं, लेकिन सही और संतुलित नाश्ता न लेने के कारण भूख बढ़ जाती है। इन दिनों आप भी वजन घटाने की प्लानिंग कर रहे हैं और तो दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली और अप्पे आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं।
जयपुर की महात्मा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत बताती हैं कि नाश्ते में इडली और अप्पे सही तरीके से खाया जाए, तो ये वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। यही कारण है हम आपको बताने जा रहे हैं इडली और अप्पे दोनों में क्या खाने से वजन तेजी से कम होता है।
डाइटिशियन ने बताया कि इडली चावल और उड़द दाल के किण्वित (फर्मेंटेड) घोल से भाप में पकाई जाती है। अप्पे (पडडू/पानीयरम) भी इसी बैटर से बनाए जाते हैं, लेकिन इन्हें अप्पे पैन में कम तेल के साथ पकाया जाता है। दोनों ही हल्के और पचने में आसान होते हैं।
|S. NO
|तुलना
|इडली
|अप्पे
|1.
|कम कैलोरी
|इडली को बनाने के लिए किसी प्रकार से तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे पूरी तरह से भाप से पकाया जाता है। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है।
|अप्पे को पकाने के लिए सांचे में किसी प्रकार का तेल, घी या मक्खन जरूर इस्तेमाल किया जाता है। इडली की तुलना में अप्पे में ज्यादा कैलोरी पाई जाती है।
|2.
|तेल
|इडली को पकाने के लिए तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए वजन घटाने के लिए नाश्ते में इडली खाना ज्यादा फायदेमंद होता है।
|अप्पों को पकाने के लिए लोहे के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके कारण इसमें तेल लगाना जरूरी हो जाता है।
|3.
|मेटाबॉलिज्म सुधारता है
|इडली को बनाने के लिए उड़द की दाल, चावल का आटा को मिक्स किया जाता है। फिर दोनों ही चीजों को फर्मेंट होने के लिए छोड़ा जाता है। जिसके कारण यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे कैलोरी बर्न होने की प्रक्रिया तेज होती है।
|अप्पे को ज्यादातर लोग सूजी और विभिन्न प्रकार की सब्जियों से बनाते हैं। जिसके कारण यह पौष्टिकता से भरपूर हो जाती है। सब्जियों का इस्तेमाल होने के कारण अप्पों में भी हाई फाइबर होता है, जो मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने में मददगार होता है।
|4.
|पेट की परेशानी दूर होती है
|फाइबर ज्यादा होने के कारण इडली पाचन क्रिया के लिए अच्छी मानी जाती है। इडली का सेवन करने से पेट की विभिन्न प्रकार की परेशानियां जैसे की कब्ज, एसिडिटी और पेट दर्द की परेशानी धीरे-धीरे कम होने लगती है।
|नाश्ते में अप्पे खाने से गैस, एसिडिटी और अपच में राहत मिलती है।
|5.
|शरीर को एनर्जी देती है
|चावल, उड़द की दाल का कॉम्बिनेशन होने के कारण इडली शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करती है। इससे शरीर ज्यादा एक्टिव हो जाता है और आपकी एनर्जी को सही तरीके से खर्च करता है। इससे वजन घटाने में मदद मिलती है।
|सूजी और विभिन्न प्रकार की सब्जियों का कोम्बो होने के कारण अप्पे भी शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
