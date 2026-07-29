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Written By: Anju Rawat | Published : July 29, 2026 7:21 PM IST
ICMR Diet Guidelines: स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ घर का बना भोजन खाना ही काफी नहीं है। आप घर पर क्या और कितना खा रहे हैं, यह भी निर्भर करता है। स्वस्थ रहने के लिए आपको बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, फाइबर, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्वों को डाइट में शामिल करना जरूरी है। ICMR-National Institute of Nutrition (ICMR-NIN) की Dietary Guidelines for Indians-2024 में भारतीयों के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक, किसी एक खाद्य पदार्थ में शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अलग-अलग चीजों का सेवन करना चाहिए।
ICMR-NIN ने अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग डाइट प्लान सजेस्ट किए हैं। लेकिन अगर एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, तो वह अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकता है-
यह कोई फिक्स्ड नाश्ता नहीं है। हर व्यक्ति की उम्र, लिंग और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से नाश्ता अलग-अलग हो सकता है। ये सिर्फ ऐसे फूड्स हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और इनमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं।
हालांकि, ICMR-NIN ने स्पष्ट किया है कि अलग-अलग बॉडी वेट और फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार भोजन की मात्रा में बदलाव किया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों का सेवन किया जा सकता है, लेकिन इसे फिक्स्ड डाइट नहीं कहा जा सकता है।
ICMR-NIN ने स्वस्थ रहने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी है। इनमें शामिल हैं-
Disclaimer: हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपनी डाइट में साबुत अनाज, दालें, सब्जियां, नट्स, दूध, दही आदि को अपनी जरूरत के हिसाब से डाइट में शामिल करना चाहिए। लेकिन, इसकी मात्रा उम्र, लिंग, मेडिकल कंडीशन और शारीरिक गतिविधि के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।