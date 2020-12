Health Benefits Of Giloy: गिलोय (Giloy ke fayde) गुणों का खजाना है। अक्सर लोग डेंगू (Dengue) होने पर गिलोय का काढ़ा (Giloy kadha), जूस या रस पीते हैं, ताकि शरीर में प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं गिलोय में कई रोगों को दूर करने के गुण भी मौजूद होते हैं। गिलोय की पत्त‍ियां प्रोटीन, फॉस्फोरस, कैल्शि‍यम आदि से भरपूर होती हैं। गिलोय का जूस पीकर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता (Giloy Boosts immunity) को भी मजबूत बना सकते हैं। कोरोनावायरस (Coronavirus) से खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। हालांकि, गिलोय का सेवन आप ज्यादातर काढ़ा या जूस बनाकर करते हैं। हम आपको गिलोय के सेवन करने के कुछ दूसरे तरीके (How to use giloy at home) बता रहे हैं, जरूर ट्राई करके देखें और पाएं गिलोय के अनगिनत सेहत लाभ (Health Benefits Of Giloy in hindi) Also Read - सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभिनेत्री अमायरा दस्तूर पीती हैं यह आयुर्वेदिक काढ़ा, बताया उनकी दादी मां का है यह नुस्खा

घर पर बनाएं गिलोय की चटनी (Giloy ki chutney)

गिलोय का सिर्फ जूस ही नहीं आप इसकी चटनी बनाकर भी सेवन करेंगे तो उतना ही लाभ होगा। गिलोय की चटनी (Giloy ki chutney ke fayde) बनाने के लिए आप 2-3 गिलोय की पत्तियों को पीस लें। इसमें 2 टमाटर, आधा नींबू का रस डालकर दोबोरा ग्राइंड करें। अब इस पेस्ट को हल्के से तेल में डालकर पकाएं। इसमें हल्दी, नमक, करी पत्ता, जीरा, राई आदि भी तेल में डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर पकने दें। कड़वापन दूर करने के लिए थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल दें। तैयार है गिलोय की चटनी। इसका सेवन डायबिटीज के रोगी भी कर सकते हैं। साथ ही पेट संबंधित समस्याएं जैसे पेट दर्द, सूजन, गैस, कमजोर पाचनशक्ति आदि को भी गिलोय की चटनी (giloy ke fayde in hindi) दूर करती है।

दही में मिलाएं गिलोय पाउडर

गिलोय (Giloy benefits in hindi) शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को निकालने में मदद करता है। खून को साफ करता है। कई तरह के वायरल इंफेक्शन और बैक्टीरिया से भी लड़ता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन्हें भी गिलोय का सेवन करना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल तभी होगा, जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा। आप बाजार से गिलोय चूर्ण या पाउडर (Giloy powder) ला सकते हैं। चाहें तो घर पर भी गिलोय की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना सकते हैं। इस पाउडर को एक कटोरी दही, नमक में मिलाकर सेवन करना फायदेमंद (Giloy ke Fayde in Hindi) होता है।

