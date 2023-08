नस-नस में जमा कोलेस्ट्रॉल को पिघला सकता है अलसी, इन 3 तरीकों से करें सेवन

How to Use flaxseed to reduce cholesterol : कोलेस्ट्रॉल घटाने में अलसी के बीज फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके फायदे और खाने का क्या है तरीका?

How to Use flaxseed to reduce cholesterol : कोलेस्‍ट्रॉल हमारे शरीर में मौजूद फैट होता है, जिसका निर्माण लिवर द्वारा किटया जाता है। आप जितना अधिक चिकनाई वाले फूड्स, जंकफूड्स और गरिष्ठ का सेवन करते हैं, उनका अधिक आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। शरीर में जरूरत से अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर यह धीरे-धीरे नसों में जमा होने लगता है। इससे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने में परेशानी हो सकती है। साथ ही कई अन्य तरह की समस्याओं का खतरा रहता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए कई तरह के नैचुरल चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इन नैचुरल उपायों में अलसी के बीज भी शामिल हैं। अलसी के बीजों ( Flaxseed and flaxseed ) का प्रयोग करने से कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए कैसे करें अलसी का (how to use flaxseed to reduce cholesterol ) सेवन?

कोलेस्ट्रॉल घटाने में कैले फायदेमंद है अलसी?

Ncbiमें छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलसी में फाइबर मौजूद होता है, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल कर (Cholesterol me alsi khane ke fayde) सकता है। साथ ही यह संभावित रूप से ऊर्जा संतुलन करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद गुण पाचन स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे सकता है।

कोलेस्ट्रॉल घटाने में कैसे करें अलसी का सेवन? - How To Eat Flaxseed Lower Cholesterol

गर्म पानी के साथ

कोलेस्ट्रॉल घटाने में गुनगुने पानी के साथ अलसी के बीजों का सेवन करने में फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी लें, इसमें 1 चम्मच अलसी के बीज और नींबू का रस डालकर इसका सेवन करें। इससे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।

अलसी का पाउडर

कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए अलसी के बीजों को पाउडर के रूप में भी खाया जा सकता है। इसके लिए अलसी के बीजों को अच्छे से रोस्ट कर लें। इसके बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लें। अब इस पाउडर को स्टोर करके रखें। अब जरूरत पड़ने पर गर्म पानी, खाने या फिर खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा।

अलसी और लौकी

कई लोग अलसी का प्रयोग तरह-तरह से कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए आप अलसी और लौकी से बनने वाली सब्जी का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए लौकी में नमक और हल्दी डालकर इसे उबाल लें, इसके बाद इसमें अलसी का पाउडर मिक्स करें और लाल खड़ी मिर्च और राई का तड़का लगाकर इसका सेवन करें।

कोलेस्ट्रॉल घटाने में अलसी के बीजों का सेवन करना हेल्दी हो सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

