कब्ज दूर करने के लिए खाएं ईसबगोल की भूसी, बढ़ता मोटापा भी होगा कम

Is isabgol help in Constipaton : अगर आप रोज दूध या दही या फिर पानी के साथ एक चम्मच ईसबगोल मिलाकर पीते हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। आइए आपको इसके फायदों के बारे में बताते हैं।

Isabgol

Isabgol for Constipaton : कब्ज की समस्या को सामान्य समझकर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह समस्या कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकती है। दरअसल कब्ज की वजह से पेट दर्द, सूजन, गैस, भूख न लगना, सिरदर्द, थकान, मरोड़, मुंह में छाले, सांसों में बदबू और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खैर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपको कब्ज दूर करने के लिए कई दवाओं की लिस्ट बनाकर दे देगा, जो हो सकता है कि महंगी भी हो। हालांकि, हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कीमत में काफी सस्ती होती है, लेकिन पेट के लिए बेहद फायदेमंद होती है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, अगर वे इस चीज का सेवन करना शुरू करें, तो उनके लिए यह बहुत कारगर साबित होगी।

आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह है ईसबगोल। ईसबगोल पेट की सेहत के लिए एक पावरफुल साथी है, जिसके फायदे सिर्फ पेट साफ करने तक ही सीमित नहीं हैं। एसिडिटी को शांत करने और वेट मैनेजमेंट में मदद करने से लेकर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने तक, यह मामूली सी दिखने वाली चीज काफी काम की होती है। आइए आपको इसके फायदों के बारे में बताते हैं।

कब्ज को दूर करे

अगर आप ईसबगोल का सेवन करते हैं। यह आप दूध या पानी में मिलाकर भी खा सकते हैं। इससे मल नरम होता है और पेट साफ होने में मदद मिलती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि रात में एक गिलास गर्म पानी या दूध में एक चम्मच मिलाकर ईसबगोल का सेवन करें, बहुत लाभकारी होगा।

ईसबगोल के अन्य फायदे क्या हैं?

एसिडिटी से राहत

न्यूट्रिशनिस्ट एसिडिटी को कम करने और पाचन तंत्र को शांत करने के लिए ठंडे दूध में इसबगोल मिलाकर पीने की सलाह देते हैं। ठंडे दूध में एक चम्मच इसबगोल मिलाएं, यह तुरंत आपके पेट को आराम देता है।

वजन कम करने में कारगर

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, खाने से पहले इसबगोल के साथ एक गिलास गुनगुना पानी पीने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है। इससे आप ज़्यादा खाने से बच सकते हैं। डॉक्टर्स सुझाते हैं कि खाने से 30 मिनट पहले गुनगुने पानी में एक चम्मच इसबगोल ज़्यादा खाने से बचने का एक अच्छा तरीका है।

दस्त रोकने में मददगार

अगर किसी व्यक्ति को दस्त की समस्या है, तो उसके लिए इसबगोल को दही के साथ लेने से फायदेमंद होता है। दरअसल, इससे गट माइक्रोबायोम का संतुलन सही करने और पतले दस्त से राहत पाने में मदद मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दही में एक चम्मच इसबगोल मिलाकर लें। यह आपके गट बैक्टीरिया को संतुलित करता है और लूज मोशन को रोकता है।

ब्लड शुगर को कंट्रोल करे

अगर खाना खाने के बाद पानी के साथ इसबगोल लिया जाता है, तो इससे ग्लूकोज का अवशोषण धीमा हो सकता है और खाने के बाद ब्लड शुगर को बेहतर ढंग से कंट्रोलकरने में मदद मिल सकती है। तो अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो आपके लिए भी ईसबगोल फायदेमंद होता है।

कैसे खाएं ईसबगोल?

इसका सेवन दूध, दही या फिर पानी के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इसके अलावा खाने में अलग-अलग तरह से मिक्स करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं।

