How do you make tea healthy : अगर आप भी चाय के शौकीन हैं, लेकिन इसके नुकसानों को जानते हुए भी चाय छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ बदलाव करके चाय को हेल्दी बना सकते हैं। आइए आपको बताते हैं।

सुबह की चाय ऐसे बनाएं स्वादिष्ट, स्वाद के साथ-साथ सेहत भी रहेगी जबरदस्त
Healthy tea recipes

Written by Kishori Mishra |Published : January 15, 2026 9:46 PM IST

Healthy tea recipes : भारत में चाय के शौकीनों की कमी नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है। हालांकि, दूध और चीनी वाली चाय सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती है। इस तरह की चाय अगर खाली पेट पी जाए, तो गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ा देती है। इसके अलावा, भी यह सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है। हालांकि, अगर आप चाय के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि यह हेल्थ के लिए भी अच्छी रहे तो इसे हेल्दी बनाने के लिए चाय में कुछ बदलाव कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप चाय के स्वाद को बदले बिना ही उसे हेल्दी बना सकते हैं।

लो फैट दूध का इस्तेमाल

चाय बनाने के लिए वैसे तो आप गाय या फिर भैंस का दूध ही इस्तेमाल करते होंगे। हालांकि, फुल क्रीम दूध या फिर फुल फैट वाले दूध की जगह यदि टोंड या स्किम्ड दूध का इस्तेमाल किया जाए, तो यह सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा, आप बादाम या फिर ओट मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते है। दरअसल, लो फैट मिल्क पचाने में आसान होते हैं।

चीनी की जगह गुड़ या शहद का करें इस्तेमाल

चीनी का सेवन आपकी सेहत के लिए हर तरह से खतरनाक साबित होता है। हालांकि, चीनी की जगह यदि आप गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें, तो यह ज्यादा फायदेमंद होता है। आप चाय में चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें।

दालचीनी, इलायची और लौंग का इस्तेमाल

चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए दालचीनी, लौंग और इलायची जैसे मसाले का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि एंटी-ऑक्सीडेंट्स और इंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भी भरपूर होते हैं, जो सूजन को दूर कर कई तरह की समस्याओं से राहत दिलाते हैं।

अच्छी क्वालिटी की चाय का ही करें इस्तेमाल

अच्छी चाय पीने के लिए अच्छी क्वालिटी की चाय का ही इस्तेमाल करें। दरअसल, चाय के लिए असम या फिर दार्जिलिंग की बड़ी और मीडियम पत्ती वाली चाय ही बेहतर मानी जाती है। यह स्वाद में तो काफी अच्छी होती ही है, साथ ही इसमें ज्यादा दूध या मीठे की भी जरूरत नहीं होती है।

लेमन ग्रास या अदरक वाली चाय

कैफीनयुक्त ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि हर्बल टी का सेवन करें। हर्बल टी में आप लेमन ग्रास या फिर अदरक वाली चाय का सेवनकर सकते हैं। यह काफी रिलैक्सिंग भी होती है। साथ ही आपको ताजगी भी महसूस होती है।

Highlights

  • लेमनग्रास से बनी चाय स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए अच्छी होती है।
  • चाय बनाते समय इसमें लौंग या इलायची डाल लें। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और सेहत भी।
  • अच्छी सेहत के लिए गुड़ और शहद वाली चाय पिएं।

