Matcha Latte Recipe : माचा लट्टे पिछले कुछ समय से लोगों का पसंदीदा बन गया है। दरअसल, यह हल्का मीठा होता है। ऐसे में यह ड्रिंक उन लोगों को ज्यादा पसंद है, जो कम मीठा खाना पसंद करते हैं। साथ यह एनर्जी भी देता है। माचा की बात करें, तो यह शेड में उगाई गई हरी चाय की पत्तियों से बनता है, जिन्हें पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। इस प्रोसेस से पोषक तत्व तो बने रहते ही हैं, साथ ही ये दूध के साथ भी आसानी से मिल जाते हैं। वैसे तो लोग गर्मियों में आइस्ड लाटे को पीते हैं, लेकिन इसे सर्दियों में भी पिया जा सकता है।
बता दें कि माचा लाटे जापान की एक ऐसी ग्रीन टी है, जिसकी शुरुआत सदियों पुराने चाय समारोहों में हुई थी। माचा से लगातार एनर्जी और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जिससे यह मीठे ड्रिंक्स का एक हेल्दी ऑप्शन बन जाता है। आजकल अलग-अलग शहरों में इसे डेयरी, प्लांट-बेस्ड दूध, या हल्के फ्लेवर मिलाकर बनाया जाता है, जबकि रेसिपी को सिंपल रखा जाता है।
माचा लाटे को बनाने के लिए एक कटोरे में माचा पाउडर डालें। गर्म पानी डालें और इसे तब तक फेंटते रहे, जब तक कि यह महीन न हो जाए। इसमें आप शहद या फिर गुड़ का सिरप डालें। हालांकि, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। फिर एक गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें और फिर ठंडा दूध डालें। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो बर्फ स्किप कर सकते हैं। फिर फेंटा हुआ माचा ऊपर से डालें। और आपकी ड्रिंक तैयार है।
