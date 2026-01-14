सर्दियों में दिनभर एनर्जेटिक रहने के लिए पिएं माचा लाटे, घर पर बनाएं ये स्वादिष्ट ड्रिंक

Are matcha lattes actually healthy : अगर आप सर्दियों में चाय का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो माचा लाटे ट्राई कर सकते हैं। आइए आपको रेसिपी बताते हैं।

Matcha Latte

Matcha Latte Recipe : माचा लट्टे पिछले कुछ समय से लोगों का पसंदीदा बन गया है। दरअसल, यह हल्का मीठा होता है। ऐसे में यह ड्रिंक उन लोगों को ज्यादा पसंद है, जो कम मीठा खाना पसंद करते हैं। साथ यह एनर्जी भी देता है। माचा की बात करें, तो यह शेड में उगाई गई हरी चाय की पत्तियों से बनता है, जिन्हें पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। इस प्रोसेस से पोषक तत्व तो बने रहते ही हैं, साथ ही ये दूध के साथ भी आसानी से मिल जाते हैं। वैसे तो लोग गर्मियों में आइस्ड लाटे को पीते हैं, लेकिन इसे सर्दियों में भी पिया जा सकता है।

माचा लाटे पीने के क्या फायदे हैं?

एक स्टडी के अनुसार माचा लाटे में नैचुरली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो इसके स्वाद को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं और शरीर को मौसमी थकान से निपटने में मदद करते हैं, जिससे माचा सर्दियों में फायदेमंद होता है।

करते हैं, जिससे माचा सर्दियों में फायदेमंद होता है। अब कुछ लोग सर्दियों में भी चाय की बजाय माचा लाटे को चुनते हैं क्योंकि यह रिलैक्सिंग और एनर्जी देने वाली होती है।

इसके अलावा, माचा में L-थीनिन होता है, जो एक अमीनो एसिड है जो फोकस बेहतर करने और घबराहट कम करता है।

और घबराहट कम करता है। कॉफी कैफीन को जल्दी रिलीज़ करती है, वहीं माचा इसे धीरे-धीरे रिलीज़ करता है, जिससे लंबे समय तक काम या पढ़ाई के घंटों के दौरान नींद नहीं आती है। इसलिए यह स्टूडेंट्स और जो लोग रात को जागकर काम करते हैं, उनमें में भी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि यह बनने में भी बहुत कम समय लेती है।

आइस्ड माचा लाटे की रेसिपी

बता दें कि माचा लाटे जापान की एक ऐसी ग्रीन टी है, जिसकी शुरुआत सदियों पुराने चाय समारोहों में हुई थी। माचा से लगातार एनर्जी और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जिससे यह मीठे ड्रिंक्स का एक हेल्दी ऑप्शन बन जाता है। आजकल अलग-अलग शहरों में इसे डेयरी, प्लांट-बेस्ड दूध, या हल्के फ्लेवर मिलाकर बनाया जाता है, जबकि रेसिपी को सिंपल रखा जाता है।

आवश्यक सामग्री

1 छोटा चम्मच माचा पाउडर

2 बड़े चम्मच गर्म पान

एक कप ठंडा दूध

1–2 छोटा चम्मच शहद या गुड़ का सिरप

बर्फ के टुकड़े

बनाने का तरीका

माचा लाटे को बनाने के लिए एक कटोरे में माचा पाउडर डालें। गर्म पानी डालें और इसे तब तक फेंटते रहे, जब तक कि यह महीन न हो जाए। इसमें आप शहद या फिर गुड़ का सिरप डालें। हालांकि, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। फिर एक गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें और फिर ठंडा दूध डालें। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो बर्फ स्किप कर सकते हैं। फिर फेंटा हुआ माचा ऊपर से डालें। और आपकी ड्रिंक तैयार है।

