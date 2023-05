आम 'मसाला' लगाकर पकाया हुआ है या फिर नैचुरली? बाल्टी वाले इस 1 नुस्खे से चुटकी में लगाएं मसाले वाले आम का पता

How to identify mango is artificially ripened

How to identify mango is artificially ripened : बाजार में इन दिनों 300 से ज्यादा किस्म के आम बिक रहे हैं लेकिन आम खरीदते वक्त लोग ये नहीं पता लगा पाते हैं कि कौन सा आम मसाला लगाकर पकाया गया है और कौन सा आम नैचुरली तरीके से पका हुआ है। ज्यादा दुकानदार जल्दी आम को पकाने के लिए मसाले का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसकी वजह से आम की न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो हो जाती है। आम में मौजूद फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि मसाले से पकाने पर खत्म हो जाते हैं और ये सिर्फ शुगर का एक फूड बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप आसानी से पता लगा पाएं कि कौन सा आम मसाले से पकाया हुआ है और कौन सा आम प्राकृतिक तरीके। आइए जानते हैं सही आम का पता लगाने का आसान तरीका।

1-'मसाला' है हानिकारक

अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए नैचुरल तरीके से पके हुए आम खाना ही फायदेमंद है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथोर्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि मसाला लगाकर पकाया हुआ आम शरीर के लिए हानिकारक है। हालांकि सीमित मात्रा में इसका सेवन सही है बशर्ते मसाले का सही तरीके से प्रयोग किया गया हो।

2-कैल्शियम कार्बइड है मसाले का नाम

मसाले का साइंटिफिक नाम कैल्शियम कार्बाइड है, जिसे आम को पकाने के लिए यूज किया जाता है। इस मसाले का यूज प्रतिबंधित है क्योंकि आम को पकाने के दौरान ये मसाला एक्टिलाइन नाम की गैस छोड़ता है, जो कि इसके विक्रेता और ग्राहक दोनों के लिए हानिकारक है।

3-सुगंध से आम का पता

हेल्थ एक्सपर्ट आम खरीदते वक्त उसे दबा कर देखने के साथ-साथ सुगंध से उसके पकने की जांच करने की सलाह देते हैं। अगर आप पता नहीं लगा पा रहे हैं तो ये 2 तरीके आपके लिए बेस्ट है। आम खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आम अंडे के आकार का होना चाहिए। ऐसे आम चुनें, जो मोटे और गोल हों खासकर तने के आसपास। इसकी सुगंध से इसके मीठे होने का पता लगाया ज सकता है। इसके अलावा, जो आम मसाले से पकाए जाते हैं तो उसकी सतह पीले और हरे रंग की होती है जबकि प्राकृतिक रूप से पके हुए आम की सतह हरे और पीले रंग की होती है।

4- 3 तरीके से आम का लगाएं पता

3.1-आम को एक बाल्टी में डालें

3.2- अगर आम डूब जाए तो ये प्राकृतिक रूप से पका हुआ है।

3.3- अगर ये तैरने लगे तो समझ लीजिए कि इस आम को मसाले से पकाया गया है।

5- घरेलू तरीका

मसाला लगाकर पकाए हुए आम को जब आप काटेंगे तो इसमें से बिल्कुल भी रस नहीं निकलेगा या फिर थोड़ा बहुत ही रस निकलेगा। जबकि नैचुरल तरीके से पके हुए आम में ढेर सारा रस होता है।

