कहीं आपके लाल मिर्च पाउडर में ईंट के टुकड़े तो नहीं? FSSAI ने बताया पहचान करने का तरीका

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Written By: Anju Rawat | Published : June 9, 2026 11:56 AM IST
Red Chilli Powder: लाल मिर्च पाउडर एक ऐसा मसाला है, जिसका भारतीय रसोई में खूब इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिर्च पाउडर खाने का स्वाद बढ़ाता है और रंग में भी बदलाव कर देता है। लेकिन, कई बार लाल मिर्च पाउडर में मिलावट की खबरें भी सामने आती हैं। जी हां, कई बार लाल मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा और आर्टिफिशियल रंग की मिलावट सामने आई है। इस तरह की मिर्च खाना सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने लाल मिर्च पाउडर में मिलावट की पहचान करने का एक आसान तरीका बताया है, जिसे घर पर ही अपनाया जा सकता है।
अगर आप लंबे समय तक मिलावटी मिर्च का सेवन करेंगे, तो इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं-
Disclaimer: आजकल मार्केट में कई मिलावटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर में भी काफी मिलावट देखने को मिल रही है। लाल मिर्च पाउडर में ईंट के टुकड़ों की मिलावट के मामले भी सामने आए हैं। इस तरह का लाल मिर्च पाउडर खाने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए लाल मिर्च पाउडर खरीदने से पहले सही से पैकेट की सही से जांच करना बहुत जरूरी है।