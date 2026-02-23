रोजे के दौरान एसिडिटी और हार्ट बर्न न हो इसके लिए क्या करना चाहिए?

Sehri Aur Iftar Me Kya Khaye: रोजे के दौरान अपनी सेहत का खास ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि छोटी-मोटी गलतियों के कारण एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्याएं होने लगती है और उससे रोजे रखने में दिक्कत आने लगती है।

Acidity Aur Heartburn kaise Door Kare: रोजे रखना अल्लाह की इबादत तो है ही साथ ही सेहत के लिहाज से भी फायदों से भरपूर है। बशर्ते रोजे के दौरान सेहत से जुड़ी कुछ बातों पर खासतौर पर गौर करना जरूरी है। रोजे के फायदे भी तभी मिल पाएंगे जब हम सेहत को ध्यान में रखते हुए और सभी जरूरी बातों पर गौर करते हुए रोजा रखेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि कुछ लोग रोजे के दौरान ऐसी गलतियां करते हैं, जिससे उनकी सेहत अच्छी होने की बजाय उल्टा खराब होने लगती है। कई बार रोजे के दौरान एसिडिटी और हार्टबर्न जैसी दिक्कत आने लगती है और रोजे के दौरान भी रूह को सुकून नहीं मिल पाता है। रोजे को मुकम्मल करने के लिए रूह का सुकून भी होना जरूरी है और अगर एसिडिटी व हार्टबर्न जैसी दिक्कत आती है तो रोजा मुकम्मल होना आसान नहीं होगा। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे आप कैसे रोजे रखने के दौरान हार्टबर्न और एसिडिटी जैसी दिक्कतों से बच सकते हैं।

ढीले कपड़े पहनें

सेहत और आराम दोनों को ध्यान में रखते हुए यह रोजे के दौरान ढीले-ढाले कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। सेहत की नजर से भी इसे अच्छा माना जाता है। खासतौर पर जिन्हें रोजे रखने के दौरान सेहत सेहत से जुड़ी दिक्कतें होती हैं जैसे कि एसिडिटी या हार्टबर्न हो उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन है। इससे आपको अपने रोजे पूरे करने में आसानी मिलेगी और मन को सुकून भी मिलेगा।

पोस्चर सही रखें

एसिडिटी, हार्टबर्न और पेट से जुड़ी अन्य दिक्कतों से बचने के लिए शरीर का पोस्चर सही होना भी बेहद जरूरी समझा जाता है। रोजे के दौरान थकावट, एसिडिटी, हार्टबरन और गैस जैसी समस्याएं होना आम बात है और खासतौर पर अगर आप अपना पोस्चर सही नहीं रख रहे हैं। इसलिए, जो रोजे रख रहे हैं व बैठने के दौरान पीठ को सीधा रखें और दिन के समय ज्यादा देर तक लेटे नहीं। दिन के समय थोड़ा-बहुत चलते फिरते रहने, से भी हार्टबर्न और एसिडिटी की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

गहरी सांस लेते रहें

डीप ब्रीथिंग एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है और खासतौर पर जो लोग रोजे रख रहे हैं उनके लिए इस पर अमल करना बेहद जरूरी है। गहरी सांस लेने से फेफड़ों को ज्यादा हवा मिलेगी और बदन में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी। दिमाग तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे तनाव व चिड़चिड़ापन नहीं होगा और पेट भी ठीक से काम करता रहेगा। अगर पेट ठीक से काम करता रहेगा तो हार्टबर्न और एसिडिटी जैसी दिक्कतों को रिस्क अपने आप कम होने लगेगा।

क्या खाना चाहिए और क्या नहीं

रोजे के दौरान आप क्या खा रहे हैं यह आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। सही चीज खाने से ही शरीर में दिनभर ताकत बनी रहेगी और ताजगी महसूस होती रहेगी। सहरी (सुहूर) के दौरान अपने खाने में ऐसी चीजें लें जिसमें भरपूर प्रोटीन और फाइबर हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपके खाने में विटामिन व जरूरी मिनरल भी हों। इफ्तार में आपको हल्की चीजें खानी चाहिए जिसमें आप दलिया या ओट्स ले सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि आपके शरीर में सही मात्रा में हाइड्रेशन बनी रहे, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण भी एसिडिटी या हार्टबर्न जैसी दिक्कतें होने लगती हैं।

