वजन बढ़ाने के लिए इन 4 तरीकों करें ओट्स का सेवन, दुबले-पतले शरीर से मिलेगा छुटकारा

Oats For Weight Gain: अगर आप अपने दुबले-पतले शरीर को फिट और मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तो ओट्स का सेवन कर सकते हैं।

Oats For Weight Gain: जहां एक तरफ कई लोग अपने बढ़ते वजन से परेशान रहते हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं। वजन घटाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही मुश्किल वजन बढ़ाना भी है। कई लोग वजन बढ़ाने के लिए तरह-तरह के पाउडर और सप्लीमेंट्स का सेवन शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका शरीर पर साइड इफेक्ट भी हो सकता है। वजन बढ़ाने के लिए आप कुछ हेल्दी चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ओट्स के सेवन से आपको वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है? रोजाना ओट्स का सेवन करने से मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और शरीर ताकतवर बनता है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो ओट्स का इन 4 तरीकों से सेवन कर सकते हैं (Ways To Eat Oats For Weight Gain In Hindi) -

ओट्स और ड्राई फ्रूट्स

वजन बढ़ाने के लिए आप ओट्स को ड्राई फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं। इसके लिए आप ओट्स को दूध में ग्राइंड कर लें। इसके बाद इसमें बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट मिलाएं। मिठास के लिए आप इसमें चीनी या शहद डाल सकते हैं। ओट्स और दूध का सेवन करने से आपके शरीर को पोषण मिलेगा। साथ ही, मसल्स गेन करने में भी मदद मिलेगी।

ओट्स और प्रोटीन पाउडर

मसल्स गेन करने के लिए प्रोटीन का सेवन फायदेमंद माना जाता है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो ओट्स को प्रोटीन पाउडर के साथ मिलकर भी खा सकते हैं। इसके लिए आप दूध में ओट्स और प्रोटीन पाउडर मिलाएं। अब इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें। आप इसमें नट्स भी मिला सकते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से धीरे-धीरे आपका वजन बढ़ने लगेगा।

ओट्स और फ्रूट्स

ओट्स और फल, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन दोनों को साथ में खाने से आपको वजन बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। इसके लिए आप ओट्स को दूध में उबाल लें और फिर ठंडा कर लें। अब इसमें सेब, केला, आम, स्ट्रॉबेरी या अपनी पसंद के फलों को मिक्स करके खाएं। इस तरह ओट्स का सेवन करने से शरीर ऊर्जावान रहेगा और वेट गेन में मदद मिलेगी।

ओट्स और चॉकलेट मिल्क

कई लोगों को सादा दूध पसंद नहीं होता है। ऐसे में, आप चाहें तो ओट्स को चॉकलेट मिल्क के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। इससे आपका कैलोरी इनटेक बढ़ेगा, जिससे वजन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए आप एक गिलास गर्म चॉकलेट मिल्क में ओट्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ वेट गेन करने में भी मदद करेगा।

अगर आप भी अपने दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं, तो वजन बढ़ाने के लिए इन 4 तरीकों से ओट्स का सेवन कर सकते हैं।

