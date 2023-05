वजन कम करने के लिए गुड़ है बेस्ट, बर्फ की तरह चर्बी पिघलाने के लिए इन 5 तरीकों से करें गुड़ का सेवन

How to Eat Jaggery for Weight loss : वजन को तेजी से घटाने में गुड़ काफी फायदेमंद हो सकता है। इससे आप पेट की अतिरिक्त चर्बी को घटा सकते हैं। वहीं, इससे आपके स्वास्थ्य को कई फायदे हो सकते हैं।

How to Eat Jaggery for Weight loss : शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में गुड़ काफी फायदेमंद हो सकता है। खासतौर पर जो लोग वजन कम करने के लिए चीनी का परहेज करते हैं, उनके लिए गुड़ काफी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। गुड़ में कई ऐसे विटामिन्स होते हैं, जो आपके बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में प्रभावी हो सकते हैं। मुख्य रूप से गुड़ में विटामिन ए, आयरन, पोटैशियम, जिंक, कैल्शियम इत्यादि पाया जाता है, जो आपके शरीर के पोषक तत्वों की कमी को दूर कर सकता है। वजन को कम करने के लिए गुड़ का सेवन आप कई तरीकों से कर सकते हैं। आइए जानते हैं वजन घटाने के लिए कैसे ( how to eat jaggery for weight loss ) करें गुड़ का सेवन?

वजन घटाने में गुड़ कैसे है फायदेमंद? - Benefits of Jaggery for Weight Loss

वजन को तेजी से घटाने में गुड़ आपकी मदद कर सकता है। दरअसल, गुड़ के सेवन से आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। वहीं, इससे आपके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ कम होते हैं, जो बिना वजह बढ़ते वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ में चीनी की तुलना में कम कैलोरी होती है, तो शरीर के अतिरिक्त वजन को घटाने में प्रभावी हो सकता है।

वजन कम करने के लिए कैसे खाएं गुड़? - How to Eat Jaggery for Weight Loss

पिएं गुड़ का नींबू पानी

अगर आप वजन तेजी से घटाना चाहते हैं तो इसके लिए गुड़ का नींबू पानी पिएं। इसे तैयार करने के लिए एक गिलास पानी लें। इसमें 1 चम्मच गुड़ का पाउडर, एक चम्मच नींबू और एक चुटकी काला नमक मिक्स करें। सभी चीजों को मिक्स करने के बाद इसका सेवन करें। इसका सेवन करने से आपका वजन तेजी से घट सकता है।

गुड़ की चाय

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो चीनी की चाय पीने के बजाय गुड़ से बनी चाय का सेवन करें। गुड़ की चाय बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप पानी को अच्छी तरह से गर्म करें। इसमें अपने स्वादानुसार पत्ती डाल लें। इसके बाद इसे छान लें। अब इसमें गुड़ का एक टुकड़ा डालकर पिएं। इससे आपका वजन घट सकता है।

दही और गुड़

वजन घटाने के लिए आप दही और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। दही और गुड़ आपके गट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। वहीं, इससे आप अचप, कब्ज, गैस, एसिडिटी की परेशानी को कम कर सकते हैं, जो आपके वजन को घटाने में भी प्रभावी हो सकता है।

गुड़ और अदरक

गुड़ और अदरक का एक साथ सेवन करने से भी आपके वजन घट सकता है। इसका सेवन करने के लिए 1 चम्मच अदरक के पाउडर को पानी में घोल लें। इसके बाद इसमें 1 टुकड़ा गुड़ डालें। इसके बाद इस पानी को सेवन करें। इससे आपका वजन तेजी से कम हो सकता है।

गुड़ और चना

वजन घटाने के लिए गुड़ और चने का मिश्रण आपके लिए काफी हेल्दी हो सकता है। रोस्टेड चना प्रोटीन का काफी अच्छा स्त्रोत होता है। वहीं, गुड़ में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं तो आपके वजन को घटाने में प्रभावी हैं। अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं को स्नैक्स में गुड़ और चने को शामिल करें। यह आपके वजन को घटाने में प्रभावी हो सकता है।

शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए आप गुड़ और चना का एक साथ सेवन कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि वजन को कम करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। इसके अलावा हेल्दी आहार का चुनाव करें।