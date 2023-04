दुबले-पतले शरीर को बनाना है सख्त? आलू का इन 3 तरीकों से करें सेवन

Potato for Weight Gain : शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए आप आलू का सेवन कर सकते हैं। हालांकि, इसका सही तरीका जानना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं वजन बढ़ाने के लिए कैसे खाएं आलू?

Potato for Weight Gain : भारत में लगभग हर व्यक्ति के घर में आलू का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में जरूर होता है। आलू एक ऐसी सब्जी है, जो कई तरह की हरी सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाई जाती है। वहीं, इसमें पोटैशियम, कार्ब्स की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके लिए जरूरी है। अगर आपका शरीर पतला-दुबला है, तो आलू की डाइट आपके लिए बेस्ट हो सकती है। जी हां, आलू को अगर आप सही तरीके से खाते हैं, तो इससे आपका वजन हेल्दी तरीके से ( How to eat potato for weight gain ) बढ़ सकता है। आज हम आपको वजन बढ़ाने के लिए आलू का किस तरह सेवन करें, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं वजन बढ़ाने के लिए कैसे खाएं आलू?

वजन बढ़ाने के लिए कैसे खाएं आलू? - Ways to Eat Potato for Weight Gain

दही और आलू

गर्मी में अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप दही और आलू का एक साथ सेवन करें। दही-आलू का सेवन करने से आपके पेट की गर्मी शांत होती है। साथ ही यह वजन को बढ़ाने में भी आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप 2 से 3 उबले हुए (Boiled Potatoes for Weight gain )आलू लें। अब इस मैश कर लें, इसके बाद इसमें 1 कटोरी, काला नमक, जीरा पाउडर और धनिया की पत्तियां डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। नियमित रूप से इस तरह दही आलू खाने से आपका वजन बढ़ सकता है।

दूध के साथ खाएं आलू

दूध और आलू शायद आपने पहले ट्राई न किया हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन बढ़े तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। इसका स्वाद भी काफी अलग होता है, जिस तरह आप स्वीट पोटैटो के साथ दूध का सेवन करते हैं। उसी तरह इसका स्वाद भी होगा। इसके लिए सबसे पहले 1 गिलास गर्म दूध लें। अब एक बर्तन में 2 से 3 आलू को मैश करें, इसके बाद इसमें आप दूध डालें। आप चाहे तो स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, आप ऐसे भी इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है।

घी में फ्राई करके खाएं आलू

कई लोग फास्ट के दौरान घी में आलू को फ्राई करके खाते हैं। शायद आपने भी कभी न कभी अपनी लाइफ में इसका स्वाद चखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन बढ़े, तो आप इसे अपने नियमित आहार में शामिल कर सकते हैं। देसी घी और आलू का मिश्रण न सिर्फ स्वाद में जबरदस्त होता है, बल्कि यह आपके शरीर को हेल्दी तरीके से भी बढ़ाएगा। हालांकि, ध्यान रखें कि आपको आलू को डीप फ्राई नहीं, बल्कि हल्का सा घी में झौंका लगाना हैं।

वजन को तेजी से बढ़ाने के लिए आप आलू का इन तरीकों से सेवन कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि आलू को अधिक फ्राई करके न खाएं। इससे आपका न सिर्फ वजन बढ़ेगा, बल्कि इससे कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

