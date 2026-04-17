मास्क से होने वाली स्किन प्रॉब्लम से कैसे बचें? लें स्किन एक्सपर्ट की सलाह

Mask Pahan Kar Skin Care Kaise Kare: गर्मी का मौसम आते ही सड़के सूख जाती हैं और हवा में उड़ती तेज धूल सीधे आकर हमारी त्वचा पर चिपक जाती है। ऐसे में अगर हम मास्क पहनते हैं तो कई तरह की स्किन प्रॉब्लम हो सकती है।

स्किन हेल्थ

Mask Pahanne Se Skin Problem Ho To Kya Kare: पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि घर से बिना मास्क पहने निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन लगातार मास्क पहनने से कुछ स्किन समस्याएं भी हो सकती हैं। जैसे जब हम मास्क पहनते हैं तो यह त्वचा तक जाने वाली हवा को भी रोकता है, जिससे पसीना और धूल मिट्टी हमारी स्किन पर ही चिपक जाती है और फिर एक्ने, पिंपल्स, पस वाले दाने और डलनेस का कारण बनती हैं।

मास्क के लिए सूती कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह सही वेंटिलेशन देता है और सांस लेने और पसीना आने से नमी को कम रोकता है। मास्क ठीक से फिट भी होना चाहिए, ताकि यह पूरी सुरक्षा दे सके और बहुत ज्यादा टाइट न हो। इसके साथ आप कुछ घरेलू नुस्खा का भी सहारा ले सकते। आज हम आपको इस लेख में स्किन एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के बताए, कुछ ऐसे असरदार नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं जो स्किन को हेल्दी और क्लीन रखने में मदद करेंगे।

पहले जानें लंबे समय तक मास्क पहनने से क्या होता है?

बाहर धूप में लंबे समय तक मास्क पहनने से स्किन पर आंशिक टैनिंग हो सकती है, जिससे स्किन का रंग असमान और धब्बेदार दिख सकता है; मास्क वाले हिस्से और मास्क के बाहर वाले हिस्से की स्किन के रंग में अंतर साफ दिखेगा। आपको ऐसे उपाय करने होंगे जो स्किन का रंग एक जैसा करने में मदद करें। सबसे पहले, धूप में बाहर निकलने से पहले स्किन के खुले हिस्से पर सनब्लॉक क्रीम लगाएं। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो सनस्क्रीन जेल का इस्तेमालकरें। एंटी-टैन सनस्क्रीन भी उपलब्ध हैं।

टैन को नैचुरली हटाने के लिए कुछ घरेलू उपाय आजमाएं

यह टैन हटाने का बेहतरीन नुस्खा है। 2 चम्मच दही लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, अच्छी तरह फेंट लें और रोजाना मास्क के बाहर वाले हिस्से पर लगाएं। 20 मिनट बाद इसे धो लें। इससे मास्क से ढके हुए हिस्से के अलावा बाकी हिस्से से टैन हटाने में मदद मिलेगी। अगर मास्क से ढके हुए हिस्से में सूखापन है, तो रोजाना एलोवेरा जेल लगाएं और 20 मिनट बाद सादे पानी से धो लें।

घर पर तैयार करें फेशियल स्क्रब

फेशियल स्क्रब का इस्तेमाल करने से भी टैन हटाने में मदद मिलती है। अगर स्किन रूखी है, तो स्क्रब का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ एक बार करना चाहिए, लेकिन ऑयली स्किन के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा बार किया जा सकता है। स्क्रब को त्वचा पर लगाकर, छोटे-छोटे गोल घुमावों के साथ धीरे-धीरे रगड़ना चाहिए। फिर इसे सादे पानी से धो लें।

होममेड फेशियल के क्या फायदे हैं?

इससे त्वचा की मृत कोशिकाएं और उनमें मौजूद पिगमेंट हट जाते हैं। त्वचा ज्यादा चमकदार हो जाती है और टैन धीरे-धीरे दूर हो जाता है। पिसे हुए बादाम एक अच्छा फेशियल स्क्रब बनाते हैं। दो चम्मच पिसे हुए बादाम में थोड़ा सा दही या ठंडा दूध और एक चुटकी हल्दी मिलाकर, इस मिश्रण को त्वचा पर धीरे-धीरे रगड़ें। फिर इसे पानी से धो लें। व्यायाम करते समय मास्क न पहनें और लगातार मास्क पहनने से बचें। जब भी आप अकेले हों, या एयर-कंडीशन्ड कार चला रहे हों, तो मास्क हटा दें।

You may like to read

नाइट स्किन केयर भी है बहुत जरूरी

इसके अलावा, यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमें अपनी त्वचा का ज्यादा बेहतर ख्याल रखना चाहिए। रात में त्वचा को साफ करना सबसे जरूरी है, ताकि दिन भर जमा हुए पसीने, तेल की परत, कीटाणु और प्रदूषण के कण हट सकें। ऐसी क्रीम लगाएं जो दिन के समय त्वचा को सुरक्षा दे और उसे आराम भी पहुंचाए। हम सलाह देते हैं कि चंदन वाली कवर क्रीम को मॉइस्चराइजर के साथ मिलाकर, मास्क पहनने से पहले लगाएं।

हमने एक नई 'जर्म फाइट सीरीज' भी लॉन्च की है, जिसमें प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक हर्बल अर्क शामिल हैं; इस सीरीज में फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, साबुन और अन्य उत्पाद शामिल हैं।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।