सर्दियों में तेजी से बढ़ सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल, आज से ही खाना शुरू करें ये चीजें

Cholesterol in winter: सर्दियों के मौसम बढ़ते बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट में कुछ खास बदलाव करने जरूरी हैं। इस लेख में जानें ऐसे फूड्स के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती हैं।

Winter health tips: कोलेस्ट्रॉल एक गंभीर बीमारी है, जिसे कंट्रोल करने के लिए सही लाइफस्टाइल के साथ-साथ डाइट का भी खासतौर पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप अपनी डाइट का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो दवाएं भी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में इतने अच्छे से मदद नहीं कर पाती हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों को खासतौर पर सर्दियों में ही कोलेस्ट्रॉल की समस्या ज्यादा रहती है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं यानी सर्दियों के मौसम में आपको भी एलडीएल या बैज कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में परेशानी होती है, तो आपको यह आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। इस लेख में हम आपको 4 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करेंगी। (How to control cholesterol in winters)

1. सब्जियां (Vegetables for cholesterol)

कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को सर्दियों में मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों पर फोकस करना चाहिए। सर्दियों में मिलने वाली ज्यादातर हरी सब्जियां जैसे पालक व पत्ता गोभी आदि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मदद करती हैं। साथ ही अगर आप कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ मोटापे से भी परेशान है, तो सब्जियां आपके काफी काम आ सकती हैं।

2. ओट्स (Oatmeal for cholesterol)

ओटमील को भी कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ओटमील एक फोर्टिफाइड फूड है, जिसका मतलब है कि इसमें सभी जरूरी पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है। ओटमील का सेवन करने से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में भी मदद मिलती है।

3. खट्टे फल (Citrus fruits for cholesterol)

सर्दियों में मिलने वाले खट्टे फल विशेष रूप से संतरा व किन्नू आदि कोलेस्टेरॉल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सर्दियों के मौसम में खट्टे फलो का सेवन करने से न सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल ही कम होता है, बल्कि इसके साथ-साथ ट्राईग्लिसराइड लेवल कम करने में भी मदद मिलती है। खट्टे फलों का सेवन करने से गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) का लेवल बढ़ाने में भी मदद मिलती है।

4. फलियां (Beans for cholesterol)

सर्दियों में बीन्स का सेवन करना काफी अच्छा रहता है, जो कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए भी काफी लाभदायक साबित हो सकता है। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप अपनी डाइट फलियों को शामिल कर सकते हैं। बीन्स का सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

