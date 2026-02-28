वजन घटाने के लिए घी कैसे खाना चाहिए? ये 4 तरीके हैं बेहद असरदार, कुछ ही दिनों में पिघलने लगेगा फैट

Ghee for Weight Loss: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में घी शामिल कर सकते हैं। घी खाने से वेट लॉस में काफी मदद मिलती है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है।

Vajan Kam Karne ke Liye Ghee Kaise Khaye: भारतीय किचन में घी का एक खास स्थान है। सदियों से आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता रहा है। अक्सर लोग मानते हैं कि घी खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन सही मात्रा और सही तरीके से घी का सेवन किया जाए तो इससे वजन को कंट्रोल में भी रखा जा सकता है। खासतौर पर देसी गाय का घी, वेट लॉस में मदद करता है। देसी घी शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट लॉस में मदद करता है। घी में हेल्दी फैट्स, विटामिन A, D, E और K पाए जाते हैं। इसमें ब्यूटिरिक एसिड होता है, जो पाचन-तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर की सूजन कम करने में मदद करता है। जब पाचन-तंत्र बेहतर होता है, इससे एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है। तो आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि वेट लॉस के लिए घी कैसे खाना चाहिए?

1. गुनगुने पानी के साथ लें घी

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी के साथ घी का सेवन कर सकते हैं। खाली पेट गुनगुने पानी में घी मिलाकर लेने से काफी फायदा मिलता है। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और पाचन क्रिया सक्रिय रहती है। इससे वेट लॉस में मदद मिलती है और शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। घी आंतों को लुब्रिकेट करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है। जब पेट साफ रहता है, तो वजन घटाने की प्रक्रिया तेजी से होती है।

2. वर्कआउट से पहले घी

वेट लॉस के लिए वर्कआउट से पहले भी घी खाना फायदेमंद होता है। अगर आप रोजाना वर्कआउट से 20-30 मिनट पहले आधे से एक चम्मच घी खाएंगे, तो इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और वजन घटाने में भी मदद मिलेगी। खासकर, अगर आप हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट या योग करते हैं तो घी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।

3. दाल में घी डालकर खाएं

डाइटिंग के नाम पर ज्यादातर लोग घी पूरी तरह छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो दाल में डालकर भी घी का सेवन कर सकते हैं। घी में मौजूद हेल्दी फैट्स, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती है। इससे ओवरइटिंग से बचाव होता है और भूख कंट्रोल में रहती है। दाल में घी डालकर खाने से मेटाबॉलिज्म और पाचन क्रिया बेहतर बनी रहती है।

4. इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान घी का सेवन

आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी लोकप्रिय हो रहा है। कई लोग वेट लॉस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेते हैं। अगर आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो सुबह ब्लैक कॉफी या गुनगुने पानी में थोड़ा-सा घी मिलाकर ले सकते हैं। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और फास्टिंग के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती है। इससे आपका वजन कम होगा और थकावट भी महसूस नहीं होगी।

वेट लॉस के लिए कितना घी खाना सही है?

वजन घटाने के लिए घी का सीमित मात्रा में सेवन करना होता है। आप दिनभर में 1 से 2 चम्मच घी का सेवन कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा घी खाने से कैलोरी बढ़ सकती है। इससे वजन कम होने के बजाय बढ़ सकता है।

घी खाते समय इन बातों का रखें ध्यान

वेट लॉस के लिए शुद्ध देसी घी का ही चुनाव करना चाहिए। ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचें। आप घर के खाने के साथ घी का सेवन कर सकते हैं। घी के साथ ही बैलेंस डाइट पर भी फोकस रखें। वजन घटाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी या कोई अन्य हृदय रोग है तो घी का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

