Vajan Kam Karne ke Liye Ghee Kaise Khaye: भारतीय किचन में घी का एक खास स्थान है। सदियों से आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता रहा है। अक्सर लोग मानते हैं कि घी खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन सही मात्रा और सही तरीके से घी का सेवन किया जाए तो इससे वजन को कंट्रोल में भी रखा जा सकता है। खासतौर पर देसी गाय का घी, वेट लॉस में मदद करता है। देसी घी शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट लॉस में मदद करता है। घी में हेल्दी फैट्स, विटामिन A, D, E और K पाए जाते हैं। इसमें ब्यूटिरिक एसिड होता है, जो पाचन-तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर की सूजन कम करने में मदद करता है। जब पाचन-तंत्र बेहतर होता है, इससे एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है। तो आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि वेट लॉस के लिए घी कैसे खाना चाहिए?
अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी के साथ घी का सेवन कर सकते हैं। खाली पेट गुनगुने पानी में घी मिलाकर लेने से काफी फायदा मिलता है। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और पाचन क्रिया सक्रिय रहती है। इससे वेट लॉस में मदद मिलती है और शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। घी आंतों को लुब्रिकेट करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है। जब पेट साफ रहता है, तो वजन घटाने की प्रक्रिया तेजी से होती है।
वेट लॉस के लिए वर्कआउट से पहले भी घी खाना फायदेमंद होता है। अगर आप रोजाना वर्कआउट से 20-30 मिनट पहले आधे से एक चम्मच घी खाएंगे, तो इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और वजन घटाने में भी मदद मिलेगी। खासकर, अगर आप हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट या योग करते हैं तो घी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।
डाइटिंग के नाम पर ज्यादातर लोग घी पूरी तरह छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो दाल में डालकर भी घी का सेवन कर सकते हैं। घी में मौजूद हेल्दी फैट्स, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती है। इससे ओवरइटिंग से बचाव होता है और भूख कंट्रोल में रहती है। दाल में घी डालकर खाने से मेटाबॉलिज्म और पाचन क्रिया बेहतर बनी रहती है।
आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी लोकप्रिय हो रहा है। कई लोग वेट लॉस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेते हैं। अगर आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो सुबह ब्लैक कॉफी या गुनगुने पानी में थोड़ा-सा घी मिलाकर ले सकते हैं। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और फास्टिंग के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती है। इससे आपका वजन कम होगा और थकावट भी महसूस नहीं होगी।
वजन घटाने के लिए घी का सीमित मात्रा में सेवन करना होता है। आप दिनभर में 1 से 2 चम्मच घी का सेवन कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा घी खाने से कैलोरी बढ़ सकती है। इससे वजन कम होने के बजाय बढ़ सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
