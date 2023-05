नकली और असली हल्दी में होता है यह 1 बड़ा फर्क, इस तरीके से घर में जांचें हल्दी की गुणवत्ता

मिलावटी हल्दी लगाने से या इसके सेवन करने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंफेक्शन्स और बीमारियां हो सकती हैं। (How to check purity of turmeric at home)

How to check purity of turmeric at home:हल्दी हमारे किचन्स में मिलने वाली एक आम चीज है लेकिन, यह मामूली नहीं। आयुर्वेद (ayurveda) से लेकर मॉडर्न साइंस ने भी हल्दी के औषधिय गुणों (medicinal properties of turmeric) को पहचाना है और इसके सेवन को लाभदायक बताया है। किचन में बनने वाली ज़्यादातर डिशेज़ में इस्तेमाल होनेवाली हल्दी का कई हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए घरेलू नुस्खों (home remedies) में भी प्रयोग किया जाता है।

सर्दी-ज़ुकाम में हल्दी वाला दूध पीना (Turmeric Milk benefits) हो या चोट लगने पर हल्दी का लेप (applying turmeric on wound) करना, हर छोटी-बड़ी परेशानी में लोग हल्दी पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। लेकिन, आपका यह भरोसा तब हानिकारक साबित हो सकता है जब आपके किचन में मौजूद हल्दी (haldi) नकली हो। मिलावटी या नकली हल्दी आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। (How to check purity of turmeric at home in Hindi)

नकली हल्दी खाने हो सकती हैं गम्भीर बीमारियां

मिलावटी हल्दी खाने से ना केवल सेहत को नुकसान (Side effects of eating adulterated turmeric) होते हैं बल्कि, इससे लेप करने या पट्टी बांधने से चोट और घाव ठीक होने की बजाय उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। मिलावटी हल्दी लगाने से या नकली हल्दी के सेवन से फायदे (health benefits of turmeric) होने की बजाय इससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंफेक्शन्स (Infections) और बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए, हल्दी के उपयोग से पहले उसके शुद्ध या मिलावटी होने का पता लगाना महत्वपूर्ण है। (how to identify fake turmeric and pure turmeric)

मिलावटी हल्दी की पहचान और इसकी जांच से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां FSSAI ने अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया। इस पोस्ट के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि किस तरह घर पर मिलावटी हल्दी की पहचान की जा सकती है।

ऐसे करें घर पर मिलावटी हल्दी की पहचान

इस वीडियो में बताया गया कि इन 4 स्टेप्स में घर पर हल्दी में मिलावट की जांच की जा सकती है। (how to test purity of turmeric at home) हल्दी की जांच करने के लिए-

एक गिलास सादा पानी (water) लें।

इस पानी में एक चम्मच हल्दी पाउडर (Turmeric Powder) घोलें।

जब हल्दी मिलावटी या नकली होगी तो पानी में घोलने के बाद पानी का रंग बदलने के साथ-साथ यह गिलास में नीचे जमा होने लगते हैं।

नकली या मिलावटी हल्दी घोलने से पानी में हल्दी का रंग बहुत गाढ़ा और चटक होगा। (how to check purity of turmeric) जबकि, असली हल्दी का पाउडर मिलाने के बाद पानी का रंग हल्का पीला होता है।

जब, नकली हल्दी की पहचान हो जाए तो इसे फेंक दें।