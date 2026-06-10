मिलावटी हींग तो नहीं खा रहे आप? FSSAI से जानें शुद्ध की पहचान करने का तरीका

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Written By: Anju Rawat | Published : June 10, 2026 6:28 PM IST
Medically Verified By: Dr Shrey Sharma
Hing ki Pahchan Kaise Karen: हींग एक ऐसा मसाला है, जिसका उपयोग अधिकतर भारतीय घरों में किया जाता है। यह एक तीखा और तेज महक देने वाला मसाला है। दाल और सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए हींग का उपयोग खूब किया जाता है। लेकिन, आजकल मार्केट में हर चीज में मिलावट देखने को मिल रही है। हींग भी इससे अछूता नहीं है, कई लोग हींग में मिलावट की शिकायत करते हैं। मिलावटी हींग सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। इसलिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने असली हींग की पहचान करने के कुछ तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से आप असली और नकली हींग की पहचान कर सकते हैं।
अगर आप भी खाने में हींग का उपयोग करते हैं, तो पहले इसकी शुद्धता की जांच जरूर करें। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत या समय की जरूरत नहीं है। आप कुछ सेंकेड में ही मिलावटी हींग की पहचान कर सकते हैं।
रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदाचार्य डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं कि मिलावटी हींग खाने से क्या होता है-
Disclaimer: मिलावटी हींग सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको हींग का उपयोग, इसकी शुद्धता की पहचान करने के बाद ही करना चाहिए। आप FSSAI के इन तरीकों की मदद से मिलावटी हींग की पहचान कर सकते हैं।