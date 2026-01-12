सर्दियों में बढ़ते मोटापे को कम करेगी मूंगफली से बनी ये 3 रेसिपी, आज से ही करें ट्राई

Peanuts for Weight Loss : सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को वजन बढ़ने की शिकायत रहती है। ऐसे में हम आपको यहां पीनट से बनी ऐसी 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सेवन से वेट लॉस करने में मदद मिलती है।

Peanut Recipes for Weight Loss : वजन का बढ़ना कई तरह से सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। इससे न केवल हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, बल्कि डायबिटीज और जोड़ों के दर्द की समस्या को भी बढ़ा सकता है। ऐसे में वजन कम करना और फिट रहना बहुत जरूरी होता है। वजन कम करने के लिए लोगों के मन में हमेशा यही सवाल रहता है कि क्या खाया जाए, जिससे भूख भी शांत हो, पेट भी भरा रहे और वजन भी न बढ़े। इसके लिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीजों को शामिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी डाइट में हेल्दी स्नैक्स शामिल करना चाहते हैं, तो मूंगफली से बने कुछ स्नैक्स का सेवन कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं।

पीनट गुड़ चिक्की

एक्सपर्ट्स की मानें, तो मीठा खाना जितना शुगर के लिए नुकसानदायक होता है, उतना ही यह वेट लॉस में भी बाधा डाल सकता है। दरअसल, मीठा खाने से आपका वजन बढ़ सकता है। ऐसे में आप हेल्दी फैट और फाइबर से भरपूर पीनट गुड़ वाली चिक्की खा सकते हैं। यह आपकी मीठा खाने की क्रेविंग को तो शांत करता ही है, साथ एनर्जी भी देता है।

गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए एक पैन में आधा कप करीब 50 ग्राम गुड़ को गर्म करें। इसमें एक कप छिली हुई मूंगफली डालें। इसमें आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से चलाते रहें। जब यह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तब इसे एक प्लेट में फैला लें और ठंडा होने पर चोकोर आकार में काट लें। आपकी चिक्की तैयार है। अब जब आपका मीठा खाने का मन करे, तब आप इसे खा सकते हैं।

पीनट प्रोटीन बार

पेट को लंबे समय तक भरा रखने और वजन कम करने के लिए आप पीनट प्रोटीन बार का सेवनभी कर सकते हैं। यह प्रोटीन और फाइबर के साथ-साथ हेल्दी फैट से भी भरपूर होता है। हालांकि, अगर आप बाजार से प्रोटीन बार खरीदते हैं, तो इसमें कई बार प्रिजर्वेटिव भी मिले होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। ऐसे में आप घर पर हेल्दी प्रोटीन बार बना सकते हैं।

पीनट प्रोटीन बार बनाने के लिए 1 कप पीनट बटर के साथ आधा कप ओट्स और 2 टेबलस्पून शहद लें। इन सभी चीजों को मिलाकर एक प्लेट या ट्रे में अच्छे से फैला लें। आप चाहें तो फ्लैक्स सीड्स या फिर चिया सीड्स भी मिला सकते हैं। अब इस मिश्रण को फ्रिज में जमाने के लिए रख दें। जमने के बाद इसे पीस में काट लें और भी स्नैक्स खाने का मन करे, तब खाएं।

पीनट कुकीज

सर्दियों के मौसम में मूंगफली का सेवन काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इनका तासीर गर्म रहता है। ऐसे में सर्दियों में मूंगफली के सेवन से शरीर में गर्माहट भी बनी रहती है। हालांकि, सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। इसलिए वजन को मेंटेन रखने के लिए आप पीनट कुकीज का सेवन कर सकते हैं।

पीनट कुकीज बनाने के लिए आप आधा कप पीनट बटर में उतना ही गुड़ का पेस्ट मिलाएं। इसमें आधा कप ओट्स डालें और इसे गाढ़ा होने तक मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण के कुकीज बनाएं और 10-12 मिनट तक 180°C तापमान पर बेक करें। आपके पीनट कुकीज तैयार हैं।

