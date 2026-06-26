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वजन के हिसाब से आपको 1 दिन में कितना पानी पीना चाहिए? जानिए सही मात्रा

अक्सर हम सुनते हैं कि हर व्यक्ति को रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन क्या यह नियम सभी पर लागू होता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। हर व्यक्ति की पानी की जरूरत अलग होती है और आपको कितना पानी पीना चाहिए यह शरीर के वजन पर तय होता है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 26, 2026 9:17 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Richa Sharma

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शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है।

अक्सर हम सुनते हैं कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए रोजाना 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन क्या हर किसी को रोजाना 2 से 3 पानी पीना ही चाहिए? इस सवाल का जवाब है नहीं। शरीर को कितने पानी की जरूरत है, यह केवल एक तय संख्या से नहीं बल्कि वजन, उम्र, मौसम, हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। Australian National Health and Medical Research Council की रिसर्च बताती है कि 1 व्यक्ति को 1 दिन में कितना पानी पीना चाहिए, यह व्यक्ति के शरीर के वजन के हिसाब से तय होता है। वजन के हिसाब से अगर आप सही मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे न सिर्फ शरीर हाइड्रेट रहता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा भी कम करने में मदद मिलती है।

वजन के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए?

नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल की डाइटिशियन रिचा शर्मा का कहना है कि आमतौर पर 30 से 35 मिलीलीटर पानी प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से पानी पीना चाहिए। किसी भी कारण से अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो आपके शरीर को पानी की जरूरत भी ज्यादा होगी। आपका वजन के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए इसे आप नीचे बताए गए आसान फार्मूले से तय कर सकते हैं।

जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है, उन्हें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है, उन्हें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए।

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आसान फॉर्मूला

पानी (लीटर) = शरीर का वजन (किलोग्राम) × 0.03 से 0.035

उदाहरण के लिए:

  1. अगर आपका वजन 50 किलोग्राम है तो 1.5 -1.8 लीटर पानी चाहिए।
  2. इसी तरह 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को 1.8 - 2.1 लीटर पानी चाहिए।
  3. 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति को 2.1- 2.5 लीटर पानी पानी चाहिए।

डाइटिशियन कहती हैं कि वजन के अलावा जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है या जो लोग शारीरिक मेहनत वाला काम ज्यादा करते हैं, उन्हें ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ सकती है।

क्या सभी लोगों के लिए 2-3 लीटर पानी जरूरी है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डाइटिशियन रिचा शर्मा कहती हैं नहीं- हर किसी को रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का वजन 45-50 किलोग्राम है और वह पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम करता है, तो उसकी जरूरत 80-90 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति से कम होगी। दूसरी ओर, जो लोग जिम करते हैं, बाहर धूप में काम करते हैं या अधिक पसीना बहाते हैं, उन्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए।

रिसर्च और डाइटिशियन बताती हैं कि हर व्यक्ति के लिए 2 या 3 लीटर पानी पीने का नियम सही नहीं है। बेहतर तरीका यह है कि आप अपने शरीर के वजन के अनुसार, रोजाना पानी की मात्रा को तय करें।

कम पानी पीने से बीमारियों का खतरा बढ़ता है। कम पानी पीने से बीमारियों का खतरा बढ़ता है।

पूरे दिन में पानी कैसे पीना चाहिए?

  1. सुबह उठने के बाद 1- 2 गिलास सामान्य या गुनगुना पानी पिएं।
  2. एक बार में बहुत ज्यादा पानी पीने की बजाय पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा करके पानी पिएं।
  3. खाना खाने से लगभग आधे घंटे पहले पानी पीना सेहत के लिए अच्छा रहता है।
  4. खाना खाते समय बहुत बार- बार पानी पीने से बचना चाहिए। जरूरत हो तो 1- 2 घूंट ही पिएं।
  5. एक्सरसाइज या वॉक करने से पहले, दौरान और बाद में सही मात्रा में पानी जरूर पिएं।
  6. गर्मियों में ज्यादा पसीना आता है तो पानी के साथ- साथ नारियल पानी भी पीने की कोशिश करें।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी डॉक्टर, डाइटीशियन की सलाह का विकल्प नहीं है। आपके लिए रोजाना कितना पानी पीना सही है इस बारे में जानने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें।

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More