खाने की थाली में करें ये हेल्दी बदलाव, एक की जगह खाएं 2 सब्जियां और पाएं खास फायदे

ज्यादा सब्जी खाने के फायदे: हम में से ज्यादातर लोग अपनी थाली में 2 रोटी और 1 सब्जी रखते हैं। जबकि अगर हम 1 रोटी और दो सब्जियां खाएं तो ये हमारे शरीर के ज्यादा फायदेमंद है। क्यों जानते हैं।

How many servings of vegetables per day: हम में ज्यादातर लोग आमतौर पर दो रोटी, चावल, दाल और एक सब्जी खाते हैं। लेकिन आपको यह जान कर हैरीनी हो सकती है कि आपका ये तरीका सेहत के लिए थोड़ा गलत है। जबकि, सही तरीका ये है कि आपको रोजना एक सब्जी नहीं बल्कि 2 सब्जियां (2 servings of vegetables) खानी चाहिए। जी हां, दो सब्जियां खाना, एक तरीके से इस बात को तय करता है कि आपका पेट स्वस्थ रहेगा और आपके शरीर में हर तरह का पोषण पहुंचेगा। इसके अलावा भी रोज खाने में 2 सब्जियां खाने के फायदे (Benefits of eating 2 servings of vegetables) कई हैं। कैसे जानते हैं।

ज्यादा सब्जी खाने के फायदे-Why is it important to eat more vegetables

1. दिमाग तेज करता है-beneficial for brain health

अगर आप अपने दिमाग को तेज रखना चाहते हैं, तो अपने आहार में सब्जियों को शामिल करें। सब्जियां, विशेष रूप से पत्तेदार साग, माइंड डाइट का हिस्सा हैं, जिसे शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया था। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट और फोलेट प्रदान करते हैं, जो आपके मस्तिष्क के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं।

2. आंखों को स्वस्थ रखता है-good for eye health

अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार, अगर आप पूरे दिन कंप्यूटर और फोन पर रहते हैं, तो आंखों का स्वास्थ्य रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में Lutein और Zeaxanthin नाम के दो कैरोटीनॉयड होते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ आंखों को होने वाले नुकसानों से बचाते हैं। इसके लिए आपको मक्का, लाल मिर्च, पालक और ब्रोकोली जैसे कैरोटीनॉयड वाली सब्जियों को खाने में शामिल करना चाहिए।

3. फाइबर से भरपूर होती हैं सब्जियां-full of fiber

जब आप ज्यादा ज्यादा सब्जियों का सेवन करते हैं तो ये शरीर में फाइबर की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे मेटाबोलिज्म सही रहता है, बॉवेल मूवमेंट सही रहता है और आपको कब्ज की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा फाइबर आपके दिल और आंत के लिए बहुत अच्छा है और डायबिटीज के जोखिम को कम कर सकता है। सभी सब्जियों में फाइबर होता है, इसलिए अपना पेट भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं। इसके लिए आप शकरकंद, पत्तोगोभी और मटर जैसी फाइबर वाले खाद्य पदार्थों को ज्यादा सेवन करें।

4. सब्जियों में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स-gives lot of antioxidants

सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और शरीर को सूजन से बचाते हैं। इससे शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है। इसके अलावा ये कुछ फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होते हैं जो कि शरीर को फाइन रेडिकल्स के नुकसानों से बचाते हैं और शरीर को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट करते हैं और इन्हें स्वस्थ रखते हैं। जिससे स्किन पर चमक बनी रहती है।

5. बीपी और शुगर, दोनों बैलेंस रहते हैं-balancing sugar and bp level

जब आप ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी जैसे कई तत्व मिलते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम ब्लड वेसेल्स को सही रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही इससे धमियां भी हेल्दी रहती हैं जिससे हाई बीपी की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा फाइबर पेट को साफ करता है और इंसुलिन के प्रोडक्शन को बेहतर बनाते हैं, जिससे शुगर पचता रहता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल सही रहता है। तो, इन तमाम फायदे के लिए अब से खाने में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं और बीमारियों को दूर भगाएं।

