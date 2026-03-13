एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए? ज्यादा चाय पीने से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
भारत में आज भी ज्यादातर लोगों की सुबह चाय के साथ ही होती है। कई लोग अपने बिस्तर से तभी उठते हैं, जब उन्हें एक कप चाय मिल जाती है। लेकिन, चाय का सिलसिला यहीं तक थमता नहीं है। लोग फिर नाश्ते के साथ चाय पीते हैं, ऑफिस में भी 2 से 3 बार चाय पी ही लेते हैं। यानी ज्यादातर लोग अपना आलस भगाने और थकान को दूर करने के लिए दिनभर में कई कप चाय-कॉफी पी लेते हैं। चाय में मौजूद कैफीन सेहत को नुकसान पहुंचाता है, यह भी सभी लोग जानते हैं। इसलिए आपको दिनभर में सीमित मात्रा में ही चाय का सेवन करना चाहिए। ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में सवाल होता है कि एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए? आइए, इसके बारे में आकाश हेल्थकेयर की हेड डायटिक्स गिन्नी कालरा (Dr Ginni Kalra, head dietetics, Aakash Healthcare) से जानते हैं-
डाइटिशियन गिन्नी कालरा बताती हैं, "एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 2 से 3 कप चाय पीना सही माना जाता है। अगर आप इस मात्रा में चाय पिएंगे, तो शरीर को नुकसान नहीं होगा। इस मात्रा में चाय पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान भी दूर होती है। चाय पीने से मानसिक तनाव भी कम महसूस होता है। चाय में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। लेकिन, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चाय या कॉफी का सेवन करें।"
अगर कोई व्यक्ति दिनभर में 4 से 5 कप या इससे ज्यादा चाय पीता है, तो उसे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा हो सकता है। ज्यादा चाय पीने से शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
ज्यादा चाय पीने से पाचन-तंत्र प्रभावित हो सकता है। इससे पेट में एसिड का स्तर बढ़ सकता है और व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या हो सकती है।
ज्यादा चाय पीने से लोगों को गैस, अपच और पेट में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बे समय तक अधिक मात्रा में चाय पीने से गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रभावित हो सकता है। इससे गैस्ट्राइटिस की समस्या पैदा हो सकती है।
ज्यादा चाय पीने से नींद भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। चाय में कैफीन होता है, जो तंत्रिका-तंत्र को उत्तेजित करता है और इससे नींद आने में मुश्किल होती है। अगर आप देर शाम या रात में चाय पिएंगे, तो इससे आपको रात में नींद न आने की समस्या हो सकती है। रात में चाय पीने से अनिद्रा, बेचैनी और घबराहट जैसा महसूस हो सकता है।
ज्यादा चाय पीने से आयरन का अवशोषण भी प्रभावित होता है। चाय में मौजूद टैनिन की वजह से शरीर भोजन से मिलने वाले आयरन का सही तरीके से अवशोषण नहीं कर पाता है। इसकी वजह से कई बार शरीर में आयरन की कमी होने लगती है। खासकर, खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से आयरन की कमी हो सकती है और एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एनीमिया के मामले ज्यादा सामने आते हैं।
ज्यादा चाय पीने से इनके अलावा भी शरीर को कई नुकसान पहुंच सकता है। इससे दिल की धड़कन तेज होने लगती है। ज्यादा चाय पीने से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और बार-बार पेशाब आने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा चाय पीने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है या वेट गेन का कारण भी बनता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
