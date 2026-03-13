Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए? ज्यादा चाय पीने से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं

चाय में मौजूद कैफीन सेहत को नुकसान पहुंचाता है, यह भी सभी लोग जानते हैं। इसलिए आपको दिनभर में सीमित मात्रा में ही चाय का सेवन करना चाहिए।

एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए? ज्यादा चाय पीने से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं
VerifiedMedically Reviewed By: Ms. Ginni Kalra

Written by Anju Rawat |Published : March 13, 2026 12:34 PM IST

भारत में आज भी ज्यादातर लोगों की सुबह चाय के साथ ही होती है। कई लोग अपने बिस्तर से तभी उठते हैं, जब उन्हें एक कप चाय मिल जाती है। लेकिन, चाय का सिलसिला यहीं तक थमता नहीं है। लोग फिर नाश्ते के साथ चाय पीते हैं, ऑफिस में भी 2 से 3 बार चाय पी ही लेते हैं। यानी ज्यादातर लोग अपना आलस भगाने और थकान को दूर करने के लिए दिनभर में कई कप चाय-कॉफी पी लेते हैं। चाय में मौजूद कैफीन सेहत को नुकसान पहुंचाता है, यह भी सभी लोग जानते हैं। इसलिए आपको दिनभर में सीमित मात्रा में ही चाय का सेवन करना चाहिए। ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में सवाल होता है कि एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए? आइए, इसके बारे में आकाश हेल्थकेयर की हेड डायटिक्स गिन्नी कालरा (Dr Ginni Kalra, head dietetics, Aakash Healthcare) से जानते हैं-

एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए?

डाइटिशियन गिन्नी कालरा बताती हैं, "एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 2 से 3 कप चाय पीना सही माना जाता है। अगर आप इस मात्रा में चाय पिएंगे, तो शरीर को नुकसान नहीं होगा। इस मात्रा में चाय पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान भी दूर होती है। चाय पीने से मानसिक तनाव भी कम महसूस होता है। चाय में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। लेकिन, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चाय या कॉफी का सेवन करें।"

ज्यादा चाय पीने से शरीर को होने वाले नुकसान

अगर कोई व्यक्ति दिनभर में 4 से 5 कप या इससे ज्यादा चाय पीता है, तो उसे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा हो सकता है। ज्यादा चाय पीने से शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

Also Read

More News

पाचन से जुड़ी समस्याएं

ज्यादा चाय पीने से पाचन-तंत्र प्रभावित हो सकता है। इससे पेट में एसिड का स्तर बढ़ सकता है और व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

ज्यादा चाय पीने से लोगों को गैस, अपच और पेट में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बे समय तक अधिक मात्रा में चाय पीने से गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रभावित हो सकता है। इससे गैस्ट्राइटिस की समस्या पैदा हो सकती है।

नींद प्रभावित होना

ज्यादा चाय पीने से नींद भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। चाय में कैफीन होता है, जो तंत्रिका-तंत्र को उत्तेजित करता है और इससे नींद आने में मुश्किल होती है। अगर आप देर शाम या रात में चाय पिएंगे, तो इससे आपको रात में नींद न आने की समस्या हो सकती है। रात में चाय पीने से अनिद्रा, बेचैनी और घबराहट जैसा महसूस हो सकता है।

आयरन के अवशोषण पर प्रभाव

ज्यादा चाय पीने से आयरन का अवशोषण भी प्रभावित होता है। चाय में मौजूद टैनिन की वजह से शरीर भोजन से मिलने वाले आयरन का सही तरीके से अवशोषण नहीं कर पाता है। इसकी वजह से कई बार शरीर में आयरन की कमी होने लगती है। खासकर, खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से आयरन की कमी हो सकती है और एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एनीमिया के मामले ज्यादा सामने आते हैं।

ज्यादा चाय पीने से इनके अलावा भी शरीर को कई नुकसान पहुंच सकता है। इससे दिल की धड़कन तेज होने लगती है। ज्यादा चाय पीने से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और बार-बार पेशाब आने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा चाय पीने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है या वेट गेन का कारण भी बनता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Highlights:

  • दिन में 2 से 3 कप चाय पीना सुरक्षित माना जाता है।
  • ज्यादा चाय पीने से पाचन-तंत्र गड़बड़ा सकता है।
  • ज्यादा चाय पीने से एनीमिया का खतरा भी बढ़ता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More