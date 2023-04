मौसम बदलते ही खराब हो गया पेट? बिना दवा इन 5 चीजों को ठीक करें अपना खराब पेट

मौसम बदलते ही खराब हो गया पेट? बिना दवा इन 5 चीजों को ठीक करें अपना खराब पेट

Foods for better digestion : हम पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने (Foods for better digestion) के लिए अपनी डाइट में कुछ आम बदलाव कर सकते हैं।

Foods for better digestion : बदलते मौसम में अक्सर लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याओं होने आम माना जाता है। बिगड़ते मौसम में पाचन बिगड़ने (poor digestion) के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक है शरीर में पानी की कमी, तापमान में कमी, डाइट में फाइबर की कमी और बरसात के मौसम में अनहेल्दी फूड्स का सेवन। दरअसल हमारा पाचन स्वास्थ्य, जो भी हम खाते हैं उसे पचाने का काम करता है लेकिन जब हम अनहेल्दी चीजों का सेवन करते हैं तो उसके लिए ऐसा कर पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने (Foods for better digestion) के लिए अपनी डाइट में कुछ आम बदलाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं बरसात के मौसम में किन चीजों का सेवन आपके पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करता है।

कैसे सुधारें अपना पाचन स्वास्थ्य (Foods for better digestion)

1-दही (Yogurt)

दही एक रिफ्रेशिंग प्रोबायोटिक है और प्रोबायोटिक हमारी आंतों के स्वास्थ्यको बेहतर बनाने में मदद करता है और हेल्दी बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। दही को आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, जैसे रोटी, परांठा, खिचड़ी आदि। ये आपकी आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेगा।

2-नींबू पानी

अक्सर गर्मियों में और बदलते मौसम में हम पानी की मात्रा को कम कर देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर मौसम में हाइड्रेट रहना जरूरी है। हाइड्रेट रहने से आपकी आंतें हेल्दी रहती हैं और आपका संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। नींबू पानी न सिर्फ आपको हाइड्रेट रखता है बल्कि पाचन को बेहतर बनाने का काम करता है।

TRENDING NOW

3-क्विनोआ (Quinoa)

क्विनोआ अपने आप में ही रिफ्रेशिंग सुनाई देता है और ये आपके सलाद को बेहतर बनाने का काम करता है। क्विनोआ फाइबर का एक समृद्ध स्त्रोत है, जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है और आपकी आंतों को हेल्दी रखता है।

4-हरी पत्तेदार सब्जियां (Green leafy)

हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, पत्तेदार सब्जी, केल, गोभी, ब्रोकली, फूलगोभी का सेवन आपके शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा इन सब्जियों में पानी की मात्रा के साथ-साथ फाइबर भी होता है। ये दोनों ही आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करते हैं और आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं।

5-टमाटर (Tomatoes)

टमाटर पानी से भरपूर होने के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट से भी समृद्ध होता है। इतना ही नहीं इसमें ढेर सारे पोषक तत्व भी होते हैं और आपके रिफ्रेश बनाने का काम करते हैं। आप इसे कई तरीकों से खा सकते हैं और ये आपकी आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करता है।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES