पूरी तरह वीगन होना सेहत के लिए कितना फायदेमंद? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

आप में से कई लोगों ने वीगन डाइट के बारे में सुना होगा! लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति वीगन बन सकता है? आइए हम डाइटीशियन गिन्नी कालड़ा से जानते हैं कि वह क्या कहती हैं।

Vegan Diet Ke Fayde: आजकल लोग अंडा-मछली तो छोड़ी ही रहे हैं, लेकिन अब लोग दूध व उससे बनी चीजें और शहद आदि जैसी जानवरों से मिलने वाली चीजें भी खाना छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को वीगन कहा जाता है। बीते कुछ वर्षों में वीगन डाइट को लेकर लोगों में तेजी से जागरूकता बढ़ी है। सिर्फ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर आधारित आहार को वीगन डाइट कहा जाता है। सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर के चलते कई लोग इसे सेहतमंद जीवनशैली का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरी तरह वीगन होना वाकई सेहत के लिए फायदेमंद है या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं?

यह जानने के लिए हमने आकाश हेल्थकेयर की प्रमुख डायटिशियन गिन्नी कालड़ा से बात की। एक्सपर्ट के अनुसार, सही योजना के साथ अपनाई गई वीगन डाइट कई बीमारियों के खतरे को कम कर सकती है, लेकिन बिना जानकारी के इसे अपनाना शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। डायटीशियन कहती हैं कि-

‘वीगन डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, नट्स और बीज शामिल होते हैं, जो फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इससे मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।’ आइए इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

क्या हैं वीगन डाइट को फायदे और नुकसान?

विशेषज्ञों का कहना है कि वीगन डाइट में सैचुरेटेड फैट कम होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रितरहता है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और वजन संतुलित रखने में मदद कर सकती है। वहीं वह यह भी चेतावनी देते हैं कि पूरी तरह वीगन बनने पर कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी का खतरा बढ़ जाता है। उनके अनुसार ‘वीगन डाइट में विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, विटामिन D, ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन की कमी हो सकती है, अगर डाइट सही तरीके से प्लान न की जाए।’

विटामिन B12 खासतौर पर पशु-आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और इसकी कमी से एनीमिया, थकान, याददाश्त कमजोर होना और नर्व से जुड़ी समस्याएंहो सकती हैं। इसी तरह कैल्शियम और विटामिन D की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं।

वीगन को अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए?

डायटिशियन कहती हैं कि ‘जो लोग वीगन डाइट अपनाना चाहते हैं, उन्हें सोया, टोफू, दालें, चना, राजमा, मूंगफली, अलसी, अखरोट और फोर्टिफाइड फूड्स को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। कई मामलों में सप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है।’

किन लोगों को लेनी चाहिए डायटीशियन से सलाह?

उनका मानना है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को वीगन डाइट अपनाने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। वीगन डाइट का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि यह पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण से जुड़ी हुई है, जिस वजह से कई लोग इसे जीवनशैली के रूप में अपना रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य के नजरिये से देखा जाए तो हर व्यक्ति के शरीर की जरूरत अलग होती है।

आखिर में क्या कहती हैं डायटीशियन?

एक्सपर्ट के अनुसार ‘कोई भी डाइट तभी फायदेमंद होती है, जब वह संतुलित हो। वीगन होना अपने आप में न तो पूरी तरह फायदेमंद है और न ही नुकसानदायक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं।’

साथ ही विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वीगन डाइट अपनाना चाहता है, तो धीरे-धीरे बदलाव करें, नियमित हेल्थ चेकअप कराएंऔर शरीर में पोषक तत्वों की कमी न होने दें। कुल मिलाकर, सही जानकारी और संतुलन के साथ अपनाई गई वीगन डाइट सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन बिना योजना के इसे अपनाना स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।