लो सेक्स ड्राइव (Low Sex Drive) और लिबिडो की कमी (Low Libido) दूर करने के लिए दूध का सेवन फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में दूध को शक्तिवर्धक और मूड बूस्ट करने वाला फूड (Ayurvedic Tips to boost Sexual Stamina) बताया गया है। यह वजह है कि शादीशुदा लोगों को दूध पीने की सलाह दी जाती रही है। दूध की पौष्टिकता और शक्ति बढ़ाने के लिए आप दूध में आयुर्वेदिक औषधियां (Ayurvedic Herbs to boost sex power) मिला कर पी सकते हैं। आयुर्वेद में सेक्सुअल पॉवर बढ़ाने का एक ऐसा ही नुस्खा है दूध और शहद का मिश्रण। (Honey and Milk for Sexual Power) Also Read - दूध में जायफल मिलाकर पीने से पुरुषों में बढ़ती है कामेच्छा और होती हैं ये बीमारियां दूर, जानें दूध में जायफल डालकर पीने के फायदे

सेक्स पॉवर बढ़ाने के लिए दूध में क्या मिलाना चाहिए?

सेक्सुअल पॉवर कम (Low Sex Power causes) होने के कई कारण होते हैं। आजकल की थकाऊ और भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोग कई-कई घंटे बैठकर काम करते हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते, अनहेल्दी डायट लेते हैं। इन सबके अलावा स्मोकिंग (Smoking and Sexual Health) और अल्कोहल या कैफीन (Caffeine effects on Sex Power) का बहुत अधिक सेवन भी लोगों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर बुरा असर डालता है। ऐसे में लोगों को एक गिलास गर्म दूध और शहद पीने से लाभ होता है। (Benefits of drinking Honey and Milk for Sexual Stamina) Also Read - दूध की शक्ति को 2 गुना बढ़ा देते हैं ये 5 फूड्स, जानें दूध को पौष्टिक बनाने के लिए क्या-क्या मिलाएं ताकि बढ़े स्टैमिना

ये हैं शहद-दूध पीने के फायदे –

दूध में शहद घोलकर पीने से सेक्स पॉवर (Honey and Milk for Sex Power) बढ़ती है। इससे सेक्सुअल पॉवर बढ़ाने वाले हार्मोन्स की संख्या में इजाफा होता है।

स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी दूध और शहद का मिश्रण एक लाजवाब नुस्खा है। जिसे लोग हमेशा से आज़माते आए हैं। ( Natural Ways to boost Sex Power)

दूध और शहद (Honey and Milk) हाई-कैलोरी फूड्स हैं। साथ ही इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन, कैल्शियम, हेल्दी फैट्स और विटामिन डी शरीर का पोषण करते हैं। इससे, आपकी शारीरिक तौर से मज़बूत और हेल्दी बनते हैं। (foods for Sexual Stamina)

