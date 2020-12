शहद और दालचीनी ( honey and cinnamon)दो ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जिनमें कई स्वास्थ्य लाभ हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि जब इन दो सामग्रियों को एक साथ मिलाया जाता है, तो ये लगभग किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हालांकि इस बात के कई प्रमाण हैं कि दोनों ही का कुछ औषधीय उपयोग भी है। आयुर्वेद में भी दोनों के स्वास्थ्य लाभ की ढेर सारी बातें कही गई हैं। शहद और दालचीनी के मिश्रण के बारे में कई दावे सच भी हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस लेख में हम आपको शहद और दालचीनी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। इन दोनों ( honey and cinnamon)का एक साथ सेवन आपके शरीर से ये बीमारियां गायब कर सकता है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के स्वास्थ्य लाभ। Also Read - Anti-Inflammatory Foods कम करेंगे सर्दियों में बढ़ी शरीर की सूजन, इन 5 फूड से कम होगी सूजन

शहद और दालचीनी से दूर होने वाली बीमारियां ( honey and cinnamon health benefits)

कुछ अध्ययनों से पता चला है कि शहद और दालचीनी ( honey and cinnamon) के स्वास्थ्य लाभ लगभग समान हैं। उदाहरण के लिए, दोनों निम्नलिखित चीजों में फायदा पहुंचाते हैं:

हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं शहद और दालचीनी ( honey and cinnamon for heart)

शहद और दालचीनी ( honey and cinnamon) के मिश्रण में आपके हृदय रोग के जोखिम को कम करने की क्षमता है, क्योंकि यह इसके कई जोखिम कारकों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें एलडीएल (बैड) कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्तर शामिल हैं। हाई ब्लड प्रेशर और एचडीएल (निम्न) कोलेस्ट्रॉल के निम्न स्तर अतिरिक्त कारक हैं, जो बीमारी के आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। दिलचस्प बात ये है कि शहद और दालचीनी इन सभी को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

घाव भरने में सहायता कर सकते हैं शहद और दालचीनी

शहद और दालचीनी ( honey and cinnamon)दोनों में अच्छे उपचार गुण शामिल होते हैं, जो त्वचा के संक्रमण का इलाज करने में मदद कर सकते हैं। खासकर तब, जब इस मिश्रण को घाव के ऊपर लगाया जाता है। शहद और दालचीनी दोनों में ही बैक्टीरिया से लड़ने और सूजन को कम करने की क्षमता है, ये दोनों गुण त्वचा के उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब इस मिश्रण को त्वचा पर लगाया जाता है तो शहद जलने के इलाज के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। यह डायबिटीज से संबंधित फुट अल्सर जैसी स्थिति की एक बहुत गंभीर जटिलता का भी इलाज कर सकता है। दालचीनी घावों के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है, जिसके पीछे इसके मजबूत जीवाणुरोधी गुण शामिल हैं।

डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं शहद और दालचीनी ( honey and cinnamon for diabetes)

इस बात को लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नियमित रूप से दालचीनी ( honey and cinnamon)का सेवन डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा है। यह डायबिटीज को रोकने में भी मदद कर सकता है। कई अध्ययनों से ये पता चला है कि दालचीनी तेजी से ब्लड शुगर के स्तर को कम करती है। वहीं दालचीनी इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है। दालचीनी हार्मोन इंसुलिन के प्रति कोशिकाओं को अधिक संवेदनशील बनाती है और ब्लड शुगर कोशिकाओं में स्थानांतरित करने में मदद करती है ।

डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए शहद के कुछ संभावित लाभ भी हैं। अध्ययनों से पता चला है कि शहद शुगर की तुलना में ब्लड शुगर लेवल के स्तर को काफी कम प्रभावित करता है।

एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं शहद और दालचीनी

शहद और दालचीनी ( honey and cinnamon)दोनों एंटीऑक्सिडेंट के उत्कृष्ट स्रोत हैं, जिनके अपने कई स्वास्थ्य लाभ हैं। एंटीऑक्सिडेंट ऐसे पदार्थ हैं जो आपको मुक्त कणों से बचाते हैं। ये वहीं चीज है, जो आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। शहद फिनोल एंटीऑक्सिडेंट में समृद्ध है, जो हृदय रोग के कम जोखिम से जुड़ा है। दालचीनी भी एक एंटीऑक्सीडेंट पावरहाउस है। जब अन्य मसालों के साथ तुलना की जाती है, तो दालचीनी अपने एंटीऑक्सिडेंट कंटेंट के कारण शीर्ष पर होता है। शहद और दालचीनी का एक साथ सेवन आपको एंटीऑक्सिडेंट की एक शक्तिशाली खुराक दे सकता है।