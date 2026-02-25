Add The Health Site as a
Causes of Constipation: आज के समय में खानपान में इतना बदलाव हो गया है कि कब्ज जैसी समस्याएं आम हो गई हैं और यहां तक कि घर पर भी ऐसी बहुत सी चीजें हम खाते हैं जिनके कारण कब्ज की समस्या होने लगती है।

बाहर की तली-भुनी चीजें ही नहीं बल्कि हेल्दी दिखने वाली ये चीजें भी बनती हैं कब्ज का कारण
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. G. S. Lamba

Written by Mukesh Sharma |Updated : February 25, 2026 3:48 PM IST

Homemade Foods That Cause Constipation: कब्ज की समस्या आज के समय में बहुत कॉमन हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई सामान्य समस्या है। वास्तव कब्ज आम समझी जाने वाली एक ऐसी समस्या है, जो समय के साथ-साथ कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। कब्ज के बारे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब हम बाहर की अनहेल्दी चीजें खाते हैं तो उसके कारण हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाती है और उसके कारण ही कब्ज होती है। लेकिन इसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, क्योंकि घर पर खाई जाने वाली कुछ चीजें भी हो सकती हैं जो कब्ज का कारण बन सकती हैं। यह बात हम नहीं खुद गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बता रहे हैं। दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. जी.एस लांबा ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

मिल्क प्रोडक्ट्स हेल्दी हैं लेकिन कब्ज कर सकते हैं

डॉ. जी.एस लांबा ने कहा कि अक्सर लोगों को यही लगता है कि सिर्फ बाहर की तली-भुनी और जंक फूड चीजें ही कब्ज का कारण बनती हैं, लेकिन सच यह है कि कई ऐसी चीजें जो देखने में हेल्दी लगती हैं, वे भी कब्ज बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए अत्यधिक मात्रा में डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पनीर और चीज पाचन को धीमा कर सकते हैं। यह समस्या खासतौर पर उन लोगों को और गंभीर रूप से होती है जो लैक्टोज इन्टोलेरेंट होते हैं।

अन्य चीजें जो कब्ज पैदा कर सकती हैं

केला (विशेषकर कच्चा), सफेद ब्रेड और मैदा से बनी चीजें खासतौर पर घर पर जिन्हें बनाया जाता है। उन्हें हेल्दी समझा जाता है और बाहर मिलने वाली चीजों की तुलना में आप उन्हें हेल्दी मान भी सकते हैं। लेकिन उन्हें पूरी तरह से हेल्दी मानना गलत होगा और दूसरी तरफ ये कब्ज का कारण भी बन सकती है। खासतौर पर अगर कोई ज्यादा मात्रा में इन चीजों का सेवन करते हैं तो यह कब्ज पैदा कर सकती हैं।

कम फाइबर वाले फूड्स

बहुत से ऐसे फूड्स हो सकते हैं जिन्हें हेल्दी माना जाता है, लेकिन उनमें फाइबर बहुत ही कम मात्रा में या न के बराबर होता है। इन फूड्स का ज्यादा सेवन करना भी कब्ज का कारण बन सकता है। कुछ लोग वजन घटाने के लिए हाई-प्रोटीन डाइट लेते हैं, लेकिन यदि उसके साथ पर्याप्त फाइबर और पानी न लिया जाए तो यह भी कब्ज का कारण बन सकता है।

अत्यधिक चाय-कॉफी का सेवन शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ाता है, जिससे मल सख्त हो जाता है। पैकेज्ड फ्रूट जूस, जिनमें असली फाइबर नहीं होता, वे भी कब्ज बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट्स, खासकर आयरन और कैल्शियम की गोलियां, पाचन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए केवल “हेल्दी” लेबल देखकर किसी चीज को फायदेमंद मान लेना सही नहीं है। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और नियमित शारीरिक गतिविधि ही कब्ज से बचाव का सही तरीका है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

