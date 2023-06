Sendha Namak For Weight Loss : वेट लॉस के लिए सेंधा नमक के सेवन के तरीके और बाकी सभी फायदे

वेट लॉस के लिहाज से भी सेंधा नमक का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। (Sendha Namak For Weight Loss)

Sendha Namak For Weight Loss: सेंधा नमक के स्वास्थ्य लाभों के बारे में आपने भी अक्सर सुना ही होगा। सेंधा नमक में सोडियम (sodium) की मात्रा नमक की अन्य वेरायटीज की तुलना में काफी कम होती है जो इस उन लोगों के लिए एक अच्छा फूड ऑप्शन बनाता है जो रोजमर्रा की डाइट में सोडियम कम मात्रा में खाना चाहते हैं। वहीं, व्रत-उपवास में शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बनाए रखने के लिए लोग सेंधा नमक का सेवन करते हैं। सेंधा नमक खाने से शरीर को अन्य कई प्रकार के फायदे भी होते हैं। सेंधा नमक में आयोडिन की मात्रा काफी अधिक होती है और इसके अलावा लगभग 80 प्रकार के पोषक तत्व सेंधा नमक में पाए जाते हैं। इसीलिए, सेंधा नमक के सेवन से ना केवल शरीर का नरिशमेंट होता है बल्कि उसे शक्ति मिलती है और वह निरोगी बनता है। वहीं, वेट लॉस के लिहाज से भी सेंधा नमक का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। (Sendha Namak For Weight Loss In Hindi)

क्या सेंधा नमक खाने से कम होता है मोटापा ?

सेंधा नमक बॉडी क्लिंज या बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन(Body detoxification) की प्रक्रिया में सहायता करता है। जिससे, शरीर में जमा हानिकारक तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर की मेटाबॉलिक रेट भी बूस्ट होती है। इस तरीके से शरीर फूलने की समस्या कम होती है और इससे बढ़ा हुआ वजन भी नियंत्रित होता है।

वेट लॉस के लिए सेंधा नमक का सेवन करने के तरीके क्या हैं?

यह काफी आसान नुस्खा है जो कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। सुबह गुनगुना पानी पीने वाले लोग अपने पानी के गिलास में थोड़ा-सा सेंधा नमकघोलकर पी सकते हैं। गुनगुने पानी और सेंधा नमक के मिश्रण से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है जिससे शरीर में जमा फैट जल्दी पिघलता है। इससे मोटापा तेजी से कम होता है और वजन नियंत्रित होता है।

नहाने के पानी में सेंधा नमक

वेट लॉस के लिए सेंधा नमक को पानी में मिलाकर नहाने से भी कुछ लोगों को फायदा हो सकता है। इसके लिए नहाते समय बाल्टी में मुट्ठीभर सेंधा नमक मिलाएं। इस पानी में 15-20 मिनट अपने पैर डुबोकर रखें । इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वजन कम होता है।