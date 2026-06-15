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छिपी हुई चीनी जो हम रोज खाते हैं और उससे क्या नुकसान हो रहा है?

घर पर सिर्फ चीनी छोड़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम बाहर की कई ऐसी चीजें खा रहे होते हैं, जिनके अंदर चीनी छिपी होती है और हमें उसका पता भी नहीं होता है। इस लेख में हम ऐसे ही हिडन शुगर की बात करेंगे।

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Written By: Mukesh Sharma | Published : June 15, 2026 7:38 AM IST

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hidden sugar effects (AI generated Image)

अगर आपको लगता है कि आपने चीनी का सेवन करना छोड़ दिया है, तो आपको थोड़ा बारीकी से ध्यान देना होगा। क्योंकि चीनी यानी शुगर के साथ-साथ हम हिड्डेन शुगर भी खा रहे होते हैं यानी हमारे रोज के खाने में छिपी हुई चीनी। इसलिए शुगर इनटेक कम करने के लिए सिर्फ चाय में चीनी डालना छोड़ने से काम नहीं चलेगा बल्कि हमें ध्यान देना होगा कि आखिर वह छिपी हुई शुगर कौन सी है, जो हम रोज खा रहे होते हैं। साथ ही हम यही जानेंगे कि आखिर वह छिपी हुई शुगर हमारी हेल्थ को क्या नुकसान पहुंचा रही होती है। अगर आप भी सिर्फ चीनी बंद करके सोच रहे हैं कि आपने शुगर कट-ऑफ कर दिया है तो आपको यह लेख जरूर पढ़ना चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर कौन से हिडन शुगर हैं जो हम गलती से सेवन कर रहे हैं।

सबसे पहले जानें छिपी शुगर के बारे में

अब आपको लग रहा है तो कि हम तो कोई चीनी वाली चीज खाते ही नहीं है तो फिर वह हिडन शुगर क्या है जो हम खा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हिडन शुगर वह चीनी होती है जो पैकेट वाले फूड्स, ड्रिंक्स और कई अलग-अलग प्रकार के प्रोसेस्ड फूड्स में पाई जाती है। इसलिए यह याद रखना होगा कि कई बार चीनी सिर्फ शुगर के नाम से नहीं बल्कि अलग-अलग कई नाम से फूड्स पैकेट के लेबल पर लिखी होती है और उनके नाम कुछ इस प्रकार होते हैं -

  • ग्लूकोज सिरप
  • फ्रुक्टोज सिरप
  • माल्टोज
  • कॉर्न सिरप
  • डेक्ट्रॉज
  • इनवर्ट शुगर

अगर किसी भी फूड पैकेट के लेबल पर इनमें से कोई भी चीज लिखी होती है, तो समझ लीजिए कि उसमें चीनी है लेकिन शुगर के नाम से नहीं बल्कि ऊपर बताए गए इनमें से किसी भी नाम से है।

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किन चीजों में होती है हिडन शुगर?

पैकिंग वाले फूड्स यानी जो चीजें हम बाहर से किसी भी पैकिंग में खरीदते हैं तो उनमें ये हिडन शुगर पाई जाती है और से फूड्स कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं -

  • फ्लेवर्ड योगर्ट - यानी पैकिंग वाली दही जो अलग-अलग फ्लेवर्स में आती है और स्वाद में मीठी होती है। दरअसल दही या योगर्ट नेचुरली मीठी नहीं होती है बल्कि इसमें शुगर मिक्स की जाती है। इसलिए अगर आप हेल्दी स्नैक्स समझ कर पैकिंग वाली दही या योगर्ट खा रहे हैं, तो समझ लीजिए छिपी हुई शुगर भी आपके अदंर जा रही है।
  • टोमेटो कैचअप या सॉस - आजकल लोग टोमेटो सॉस को सिर्फ फास्ट फूड्स के साथ ही नहीं बल्कि घर के देसी खाने के साथ भी आने लगे हैं। आपको बता दें कि टोमेटो सॉस में सिर्फ टमाटर नहीं होता बल्कि अच्छी खासी मात्रा में शुगर भी होती है। एक बात यह भी नोटिस करने लायक है कि हमें अक्सर लगता है कि हम कम मात्रा में सॉस खाते हैं, लेकिन खाने के साथ यह पता नहीं चलता है कि हम ज्यादा मात्रा ये चीजें का लेते हैं।
  • ब्रेकफास्ट सेरियल्स - पैकेट पर सिर्फ हेल्दी लिखने से कोई चीज हेल्दी नहीं हो जाती है। अलग-अलग फ्लेवर्स और कलर्स में आने वाले ये ब्रेकफास्ट सेरियल्स में खूब मात्रा में शुगर होती है और हम अक्सर खासतौर पर अपने बच्चों को ये चीजें हेल्दी समझ कर खिलाते रहते हैं।
  • पैकिंग वाले जूस - फलों के जूस हेल्दी होते हैं इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन पैकिंग में मिलने वाले जूस में शुगर, फ्लेवर्स और अलग-अलग तरह के प्रिजरवेटिव मिलाए गए होते हैं। इसलिए अगर आप भविष्य में कोई भी पैकिंग वाला जूस हेल्दी समझ कर लेते हैं, तो पीने से पहले एक बार लेबल जरूर पढ़ लें।

हिडन शुगर से कैसे बचें

जितना हो सके घर का हेल्दी और देसी खाना ही खाएं और बाहर से कोई भी फूड खरीदने से पहले यह देखें कि उसमें शुगर कितना है। यह ध्यान रखें कि चीनी सिर्फ मिठाइयों में नहीं होती बल्कि सॉस, फ्रूट जूस और फ्लेवर दही आदि में भी होती है। साथ में घर पर भी खाना खाते समय ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन व फाइबर जैसे हेल्दी फूड्स ले रहे हैं।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य डाइट से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More