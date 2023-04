डायबिटीज रोगी सुबह चाय में डालकर पिएंगे ये 4 चीजें तो पूरे दिन नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जानें सबसे सस्ती औषधियां

Healthy tea for diabetes : जब बात डायबिटीज में जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल की हो तो ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस चीज का इस्तेमाल करने से फायदा होगा।

Healthy tea for diabetes : अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो निश्चित रूप से दवाएं बीमारी के इलाज में काम आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ जड़ी-बूटियां भी आपकी इन परेशानियों को कम करने में मदद करती हैं। कुछ भारतीय जड़ी-बूटियां ऐसी भी हैं, जो ढेर सारे बीमारियों को दूर करने में मदद करती हैं लेकिन कुछ के पास ही वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जो उनकी दक्षता को दर्शाने का काम करते हैं। जब बात बीमारियों की हो तो डायबिटीज (Diabetes in hindi) का नाम सबसे ऊपर ही होता है क्योंकि भारत डायबिटीज का केंद्र है। और जब बात डायबिटीज में जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल की हो तो ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस चीज का इस्तेमाल करने से फायदा होगा। आइए जानते हैं डायबिटीज में कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में जिन्हें चाय में मिलाकर पीने से आप तुरंत ब्लड शुगर लेवल (Healthy tea for diabetes) को कम कर सकते हैं।

डायबिटीज रोगी चाय में मिलाकर पिएं ये 4 चीजें (Healthy tea for diabetes)

1-तुलसी (Basil)

तुलसी मेटाबॉलिक स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती है और ये ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को सामान्य बनाने में प्रभावी है, जो साइकोलॉजिक्ल स्ट्रेस में भी फायदेमंद होती है। तुलसी में पाया जाने वाला यूजीनॉल रक्त वहिकाओं को संकुचित होने से रोकता है और ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। आप चाहें तो तुलसी की पत्तियां चबा सकते हैं या फिर चाय में डालकर पी सकते हैं।

2-दालचीनी (Cinnamon)

दालचीनी लगभग हर भारतीय घर में पाई जाने वाली एक जड़ी-बूटी है, जो ढेर सारे औषधीय गुणों से संपन्न होती है। ये चीज आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। दालचीनी एक एंटी-वायरल, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल औषधी है। दालचीनी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट के साथ-साथ एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होते हैं, जो टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद करती है।

3-मेथी दाना (Fenugreek)

मेथी दाने डायबिटीज रोगियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी प्रभावी होते हैं। कई शोध में ये साफ भी हो चुका है। आप 10 ग्राम भीगी हुई मेथी के बीज के इस्तेमाल से टाइप-2 डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं।

4-हल्दी (Turmeric)

हल्दी में शरीर को आराम पहुंचाने वाले गुण होते हैं। कोविड के दौरान हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो डायबिटीज के उपचार में मदद करता है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रभाव होते हैं। इसका इस्तेमाल सब्जियों से लेकर चाय में और दूध में भी किया जा सकता है, जो कि काफी आसान है।