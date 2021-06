Herbs to fight Air Pollution in Hindi: वर्ष 1974 के बाद से, हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में ‘विश्व पर्यावरण दिवस 2021’ (World Environment Day 2021) मनाया जाता है। इस दिन बड़े स्तर पर लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने, पेड़-पौधे लगाने, इसके महत्व को समझने-समझाने, पर्यावरण को बचाए रखने के उपाय बताने, इससे सेहत पर पड़ने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। Also Read - भीषण गर्मी में शरीर को अंदर से कूल रखने वाले 4 बेहतरीन आयुर्वेदिक हर्ब्स, लू, डिहाइड्रेशन से भी होगा बचाव

दिन ब दिन पर्यावरण (Environment) की स्थिति खराब होती जा रही है। हर साल ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ का एक खास थीम के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 2019 में इसका थीम “वायु प्रदूषण” (Air pollution) था। वर्ष 2020 में ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ का थीम था ‘प्रकृति के लिए समय’ (World Environment Day 2020 theme it’s time for nature)। स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए जरूरी है प्रकृति को बचाए रखना, तभी हम सभी स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। इस वर्ष ‘विश्व पर्यावरण दिवस 2021′ की थीम’ रीइमैजिन, रीक्रिएट, रीस्टोर (Reimagine, Recreate, Restore) है। Also Read - Anxiety in Hindi: एंग्जायटी और स्ट्रेस से पाना है छुटकारा, तो काम आएंगी ये 3 जड़ी-बूटियां

दूषित हवा में ले रहे हैं सांस

आज हम सभी खराब और प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। इससे कई गंभीर शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल, इंसान का शरीर एक स्पंज की तरह होता है जो कि संपर्क में आने वाले हर एक कण को अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि वायु और वातावरण में मौजूद टॉक्सिन्स को भी सांस के माध्यम से शरीर अंदर खींच लेता है जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। आप कुछ प्राकृतिक तरीके से वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान से खुद को बचाए रख सकते हैं। कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, जो वायु प्रदूषण के प्रभाव (Herbs to fight air pollution) को कम कर सकते हैं। नीचे हम कुछ ऐसे ही हर्ब्स के बारे में बता रहे हैं, जो वायु प्रदूषण के साइड एफेक्ट (Side effects of air pollution) को कम करने के लिए जाने जाते हैं। Also Read - Mulethi Side Effects: मुलेठी के अधिक सेवन से बढ़ सकती है सांस की तकलीफ, हो सकती हैं 4 गंभीर समस्याएं

लहसुन (Garlic)

इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है। सल्फर शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। लीवर को टॉक्सिन्स के हानिकारक असर से बचाने के लिए भी लहसुन लाभकारी है। पानी के साथ सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन (Herbs to fight air pollution) रोजाना करने से फायदा होता है।

World Environment Day 2020 : पर्यावरण दूषित होने से होती हैं कई गंभीर बीमारियां

नीम (Neem)

नीम टॉक्सिन्स निकालने के लिए काफी प्रभावशाली होता है। यह शरीर और खून से टॉक्सिन्स निकाल कर साफ करता है। सुबह-सुबह नीम का काढ़ा पीने या एक चम्मच नीम का रस पीना ही काफी फायदेमंद होता है।

हल्दी (Turmeric)

हल्दी का सेवन शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए लाभकारी होता है। हल्दी एक औषधिय गुणों वाला हर्ब होता है जिसमें कुरकुमिन होता है। यह शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है और साथ ही खून को साफ करके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और वायु प्रदूषण के प्रभाव (Herbs to fight air pollution in hindi) को कम करता है।

अदरक (Ginger)

अदरक सेहत के लिए लाभकारी हर्ब होता है जिसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-सेप्टीक, एंटी इंफ्लेमेट्री गुण होते हैं। यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और खून को साफ करता है। अदरक और शहद का सेवन वायु प्रदूषण के बुरे असर को कम करने के लिए कर सकते हैं।

बिगड़ते पर्यावरण संतुलन का सेहत पर क्या होता है असर, जानें

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए विशेषज्ञों ने इसे कम करने के बताए 10 तरीके

World Environment Day 2020: आपके घर और किचन से ऐसे पहुंचता है प्रकृति को नुकसान, जानें प्रदूषण रोकने के तरीके