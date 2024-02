डायबिटीज में नहीं खा सकते शक्कर, तो चाय-कॉफी में मिलाएं ये 5 मीठी चीजें न, शुगर रहेगा कंट्रोल

Healthy options of sugar in diabetes: डायबिटीज में मरीजों को चीनी ना खाने की सख्त हिदायत दी जाती है क्योंकि इससे उनका ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि, चाय-कॉफी, मिठाइयों और बाजार में मिलने वाली कई चीजें जिनका सेवन डायबिटीज के मरीज अक्सर करते हें उनमें भी शक्कर (hidden sugar in foods items) होती ही है। ऐसे में इन सबका सेहत पर ना केवल खराब असर पड़ता है बल्कि, ये डायबिटीज से जुड़ी परेशानियां (diabetes related complications) भी बढ़ा सकती हैं। ऐसे में अक्सर डायबिटीज के मरीज पूछते हैं कि अगर मीठा खाने का मन हो या चाय-कॉफी (drinking tea or coffee in diabetes) पीनी हो तो क्या करें?

हमारे आसपास कुछ ऐसी मीठी चीजें भी उपलब्ध हैं जिनका सेवन अगर सावधानी से किया जाए तो इससे आपकी हेल्थ को नुकसान भी नहीं होगा और आप मीठी चीजों को स्वाद भी ले सकेंगे। इनमें से अधिकांश चीजें नेचुरल हैं और इनके सेवन से आपको कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं। आइए पढ़ें कुछ ऐसे ही नेचुरली मीठे फूड्स के बारे में जो मधुमेह के मरीजों के लिए शक्कर का अच्छा पर्याय मानी जा सकती हैं। ( natural sweeteners one can consume in diabetes in hindi)

शुगर मरीज शक्कर की जगह खाएं ये फूड्स (Healthy options of sugar in diabetes)

शहद (Honey in diabetes)

शहद को शक्कर का सबसे आसान रिप्लेसमेंट माना जाता है क्योंकि यह इस्तेमाल में आसान, स्वाद में मीठा और हेल्थ के लिए लाभकारी होता है। शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शक्कर से कम बताया जात है। ऐसे में आप अपनी चाय (tea), शर्बत या काढ़े (Homemade Kadha) में मिठास के लिए सीमित मात्रा में शहद मिला सकते हैं।

खजूर (Khajur in diabetes)

आयरन से भरपूर खजूर का सेवन डायबिटीज (eating dates in diabetes) में लाभकारी माना जाता है। मिठाइयों में खजूर के पेस्ट (paste of dry dates) का इस्तेमाल किया जाता है जो चीनी की तरह मिठाइयों को मिठास भी देता है और यह मिठाइयों का पोषण भी बढ़ सकता है। मीठा खाने की इच्छा हो तो खजूर का सेवन किया जा सकता है। इसके साथ ही खजूर में डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक होने से रोकता है।

इसी तरह पके हुए सूखे अंजीर (Anjeer), मैपल सिरप और गुड़ (Jaggery) का सेवन भी डायबिटीज में किया जा सकता है। हालांकि, इन सभी चीजों का सेवन सीमित मात्रा में और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए।