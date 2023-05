Tips to Improve Digestion: खराब पाचन शक्ति को इन 4 बेजोड़ उपायों से करें दुरुस्त, पेट की समस्याएं भी होंगी दूर

Healthy Eating Habits in Hindi: आप हर दिन हेल्दी और संतुलित डाइट लेते होंगे, बावजूद इसके भोजन में मौजूद सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाना असंभव है। अच्छा खाना ही खा लेना काफी नहीं होता है। इसके लिए जरूरी है कि भोजन सही तरह से पच जाए, ताकि शरीर को सभी पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। शरीर को अच्छी तरह से कार्य करने के लिए हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पाचन तंत्र (Digestive System) द्वारा भोजन का अवशोषण इसमें समान रूप से आवश्यक भूमिका निभाता है। आप जब भी कुछ खाते हैं, यदि वह ठीक से पचता है, तभी आपका कोलोन उससे पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है और अंगों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रसारित कर सकता है। इसके अलावा, खराब पाचन होने से कई बार पेट की समस्या, पेट खराब होना, गैस, सीने में जलन, मतली, कब्ज या दस्त जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पाचन प्रक्रिया बेहतर बनी रहे, तो अपनाएं ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स (Tips to Improve Digestion in Hindi).....

घर का बना ताजा, गर्म खाना खाएं

आप जब भी भोजन करें, वह गर्म ही खाएं। घर का बना ताजा और गर्म खाना खाने से भोजन आसानी से पच जाता है। फ्रिज से कुछ भी ठंडा निकालकर खाने की आदत आपको सर्दी-जुकाम देने के साथ ही अग्नि या डाइजेस्टिव शक्ति को धीमा कर सकता है। शरीर में जिस दर से भोजन पचता है, वह भी धीमा हो सकता है। इससे आपको पाचन संबंधित विकार या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है।

भूख लगने पर ही खाएं

कुछ लोगों की आदत होती है कि घर पर पड़े-पड़े सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। यदि आपको भूख नहीं है, तो जबरदस्ती स्नैक्स या कुछ भी खाने से बचें। डाइट और खानपान से संबंधित एक शेड्यूल बनाएं। उसी शेड्यूल के अनुसार कुछ भी खाएं-पिएं। अपनी थाली में हर तरह की चीजों को अधिक मात्रा में शामिल ना कर लें। आपको जितनी भूख महसूस हो रही है, उसी क्वांटिटी में भोजन लें। इससे आप ओवरईटिंग से तो बचेंगे ही, साथ ही शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएगा।

खाना खूब चबाकर और धीरे खाएं

आप जो भी खाते हैं, उसके पचने की प्रक्रिया मुंह में ही शुरू होती है। दांतों से जब भोजन आप चबाकर खाते हैं, तो वह छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। इससे पाचन एंजाइम के लिए भोजन को और अधिक तोड़ना आसान हो जाता है। जब आप खाना चबाकर नहीं खाते हैं, तो पोषक तत्व अच्छी तरह से अवशोषित नहीं होते हैं। जितना आप चबा-चबा कर भोजन करेंगे तनाव का स्तर कम होगा और पाचन शक्ति में भी सुधार होता है।

खुद को रखें हाइड्रेटेड

पानी खूब पिएं, क्योंकि शरीर में जाकर यह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। तरल पदार्थ कम लेने से आपको कब्ज, सिरदर्द और किडनी में स्टोन जैसी सेहत संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन के कारण आपको भूखे होने का अहसास हो सकता है, जिससे आप ओवरईटिंग कर सकते हैं। आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ जरूर लें। इसमें पानी, जूस, नारियल पानी, हर्बल चाय आदि शामिल हैं।

पाचन संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए यहां बताई गई तमाम जानकारियों को सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। यदि आपका पाचन तंत्र गड़बड़ रहता है, भोजन ठीक से नहीं पचता है, तो यहां दिए गए सुझावों को आजमाने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

