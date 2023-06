सुबह नाश्ता करने का नहीं करता मन, तो पिएं ये 5 ड्रिंक स्वाद के साथ मिलेगा भरपूर पोषण

Healthy breakfast drinks: कई बार हमारा सुबह-सुबह खाने का मन नहीं करता है, लेकिन सुबह के समय शरीर को पोषण मिलना जरूरी होता है। इसलिए आप अपनी डाइट में इन 5 खास तरह के ड्रिंक्स को शामिल कर सकते हैं, जो आपका पेट भरने के साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषण भी देंगे।

What to drink for breakfast: बहुत से लोगों को सुबह के समय खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है और वे बिना खाए ही अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं कुछ लोगों की सुबह और दोपहर का खाना एक ही समय खाने की आदत होती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सुबह का खाना सबसे महत्वपूर्ण भोजन में से एक होता है, क्योंकि यह रात भर खाली पेट रहने के बाद शरीर को जरूरी पोषण व ऊर्जा देता है। अगर आपका सुबह के समय नाश्ता करने का मन नहीं करता है, तो आप चिंता मत कीजिए क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। जिन लोगों को सुबह के समय खाना खाने का मन नहीं करता है, वे कुछ ड्रिंक्स भी ट्राई कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 4 खास तरह के ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके शरीर की पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करेंगे। चलिए जानते हैं ऐसे खास तरह के ड्रिंक्स के बारे में जिनका सेवन सुबह नाश्ते की जगह पर किया जा सकता है।

1. चिया और फ्लेक्स सीड्स स्मूदी (chia and flax seed breakfast)

सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट करने का अगर मन नहीं है, तो आपके पास ड्रिंक्स के भी ऑप्शन्स हैं जो आपके शरीर को जरूरी पोषण व एनर्जी देने का काम करेंगे। सुबह-सुबह आप 5 मिनट में तैयार होने वाली चिया व अलसी के बीजों की स्मूदी भी बना सकते हैं। इन्हे अच्छे से ग्राइंड करें और एक कप फिर आम, पपीता या केले के के साथ एक कप दूध में अच्छे से मिक्स कर लें।

2. पाइनेपल स्मूदी (pineapple for breakfast)

सुबह-सुबह अगर आपका कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो हम आपको एक बार पाइनेपल स्मूदी को ट्राई करने की सलाह देते हैं। एक सिप में ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आपको एक कप पाइनेपल को एक कप दही के साथ मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड करना है। आप इसमें थोड़ी बेरीज, अंगूर या कीवी की स्लाइस डाल सकते हैं। फ्लेवर बदलना है तो थोड़ा सा वेनिला भी ट्राई किया जा सकता है।

3. ड्राई फ्रूट्स शेक (dry fruit for breakfast)

यह ड्रिंक आपके ब्रेकफास्ट से भी कहीं ज्यादा हेल्दी होने वाला है। आपको एक-एक बड़ा चम्मच बादाम, काजू, पिस्ता (बिना छिलके का), अखरोट, किशमिश और मखाना लेना है। इन सबको मिलाकर यह लगभग 1 कप हो जाना चाहिए और फिर इन्हें ग्राइंडर में डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब इन्हें 2 कप दूध में उबालें और ठंडा होने के बाद सेवन करें। अगर आपका वजन कंट्रोल है, तो आप इसमें थोड़ा शुगर भी मिला सकते हैं।

4. बनाना शेक (banana shake for breakfast)

बनाना शेक के बारे में हर कोई जानता है और सुबह के समय इसका सेवन करना काफी हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इसे और भी ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो बनाना शेक में कुछ ड्राई फ्रूट्स या बेरीज भी मिलाई जा सकती है। बनाना शेक न सिर्फ आपका पेट भरने का काम करता है, इस से आपको भरपूर एनर्जी मिलती है, जिस से आप दिनभर एक्टिव रह पाते हैं।

5. मिक्स फ्रूट्स स्मूदी (mix fruits in breakfast)

सुबह के समय अगर कुछ खाने का मन नहीं है, तो एक गिलास मिक्स फ्रूट स्मूदी आपके शरीर को पोषण देने के लिए काफी है। इसे बनान के लिए आप अपनी मर्जी से मिक्स फ्रूट्स चुन सकते हैं जैसे कीवी, पाइनेपल, अंगूर, सेब, पपीता और बेरीज आदि। इन्हें बराबर मात्रा में लें और ग्राइंडर में मिक्स करें। आप चाहें तो इन फलों के साथ कुछ कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां जैसे खीरा आदि को भी मिक्स कर सकते हैं। ज्यादा गाढ़ा होने पर इसमें थोड़ा पानी भी मिलाया जा सकता है और हल्का काला नमक स्वाद बढ़ाने के लिए काफी है।

You may like to read