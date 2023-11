सर्दियों के 3 ड्रिंक जो अंदर ही अंदर डैमेज कर देते हैं आपकी किडनी, गलती से भी न पिएं हेल्दी समझ कर

Unhealthy drink for kidney: हेल्दी दिखे वाली कई ऐसे ड्रिंक्स हो सकते हैं, जो आपकी किडनी के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं और इनका सेवन करना आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। जानें इन ड्रिंक्स के बारे में।

Healthy winter drinks that could affect your kidney: हम जो भी खाते हैं या पीते हैं उसका अच्छा व बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। हमारे शरीर के सभी अंगों को हेल्दी रखने के लिए सही डाइट का होना जरूरी है, पोषण प्रदान करने वाली खाने व पीने की चीजों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें, जिनसे आपके शरीर के अंगों को पोषण मिलेगा। साथ ही ऐसे फूड्स न खाएं जो आपके अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हेल्दी दिखने वाले कुछ फूड्स भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनकी चपेट में सबसे पहले किडनी ही आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी डाइट में मौजूद अतिरिक्त न्यूट्रिएंट्स हमारी किडनी के द्वारा ही फिल्टर किए जाते हैं और इसलिए कई बार किडनी प्रभावित हो जाती है।

यही कारण है कि कई बार हेल्दी दिखने वाले ड्रिंक्स भी आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं और इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। इस लेक में हम आपको कुछ ऐसे ही ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, जो सर्दियों में खूब पिए जाते हैं और कई बार इनका ज्यादा सेवन करना किडनी को नुकसान पहुंचा देता है। खासतौर पर जिन लोगों को पहले से ही किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें इन चीजों की पहचान कर लेनी चाहिए।

1. सूप (Soup and kidney health)

सर्दियों में सूप पीना हर किसी को अच्छा लगता है और यह काफी हेल्दी भी होता है। लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर लोग घर पर सूप बनाने की बजाय बाहर बनाना पसंद करते हैं, जिसे एक हेल्दी विकल्प नहीं माना जाता है। अन्य प्रोसेस्ड फूड्स की तरह सूप में भी सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो आपकी किडनी को प्रभावित कर सकती है। खासतौर पर जिन लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए ये बाहर के सूप अच्छा विकल्प नहीं माने जाते हैं।

TRENDING NOW

2. कॉफी (Coffee and kidney health)

काफी लोगों को कॉफी की लत लग जाती है और वे दिन में ये भी नहीं गिनते कि कितने कप पी चुके हैं। खासतौर पर सर्दियों के दिनों लोग दिन में कई कप कॉफी पी जाते हैं। लेकिन कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा देती है और इसका सीधा असर किडनी पर भी पड़ता है। खासतौर पर जिन लोगों को लगता है कि उनकी किडनी खराब है उन्हें इसका सेवन डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना चाहिए।

3. चाय (Tea and kidney health)

कॉफी से भी ज्यादा लोगों को चाय की पड़ जाती है और खासतौर पर सर्दियों में लोगों को ज्यादा चाय पीने की आदत पड़ जाती है। सुबह उठकर खाली पेट चाय पीने से लेकर दिन में खाना खाने के साथ और उसके बाद भी लोग चाय पीना पसंद करते हैं। चाय में मौजूद कैफीन किडनी के मरीजों के लिए सुरक्षित नहीं मानी जाती है। इसके अलावा ब्लैक टी में मौजूद तत्व भी कैल्शियम को बाइंड करने का काम करते हैं, जिससे किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है।