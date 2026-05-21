डायबिटीज, एनीमिया जैसे परेशानियों को दूर करता है श्रीअन्न, यहां जानिए इसके फायदे

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 21, 2026 12:15 PM IST
भारत को अनाज के भंडार वाला देश कहा जाता है। भारत के हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनाज पाए जाते हैं। पुराने दौर में जब गेहूं और चावल इतनी बड़ी मात्रा में नहीं उगाए जाते थे, तब लोग श्रीअन्न खाया करते थे। इन दिनों जब लोगों के बीच हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, तब एक बार लोगों के बीच श्रीअन्न फेमस हो रहा है। श्रीअन्न को कुछ लोग मिलेट्स, मोटा अनाज भी कहा जाता है। श्रीअन्न में विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इतना ही नहीं कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि रोजाना श्रीअन्न खाने से कई बीमारियां भी दूर होती हैं। तो चलिए जानते हैं आज श्रीअन्न खाने से कौन-कौन सी बीमारियां दूर होती हैं।
श्रीअन्न में विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। आइए जानते हैं श्रीअन्न के बारे में-
बाजरा सबसे ज्यादा फेमस मोटा अनाज है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में प्रमुख रूप से बाजरा बड़ी मात्रा में खाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि बाजरा में आयरन, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
ज्वार एक ग्लूटेन-फ्री अनाज है।
जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनके लिए ज्वार सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। बाजरा में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
कोदो एक बहुत ही पौष्टिक अनाज है। कोदो में पर्याप्त मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। स्वाद और सेहत के लिहाज से कोदो बहुत फायदेमंद होता है।
रागी में हाई फाइबर होता है।
रागी जिसे बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मंडुआ भी कहा जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
Disclaimer: श्रीअन्न स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन श्रीअन्न का सेवन शुरुआत में थोड़ी मात्रा में करना चाहिए और धीरे- धीरे श्रीअन्न खाने की मात्रा को बढ़ाना चाहिए।