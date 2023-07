Sun charged water: पानी को धूप में कितनी देर रखने से उसमें भर जाता है विटामिन डी? जानें क्या है सन चार्ज्ड वाटर और इसके फायदे

Water charging method: पानी पीने के फायदे तो आप जानते ही होंगे लेकिन क्या आपको पता है धूप में रखा पानी पीना आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। चलिए जानते हैं धूप में रखा विटामिन डी वाला पानी पीने से क्या फायदे होते हैं।

Tips to charge your water in the sun: पानी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है और उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। गर्मियों में अक्सर हमें बार-बार प्यास लगती है और हम कुछ मिनटों के लिए भी प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पानी हमारे शरीर के सभी फंक्शन को सामान्य रूप से काम करने में भी मदद करता है। हालांकि, कुछ ऐसा भी किया जा सकता है कि पानी पीने से आपको शरीर को जरूरी कई पोषक तत्व मिलें। पानी पीने से हमें इलेक्ट्रोलाइट तो मिलते ही हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पानी की मदद से शरीर को विटामिन डी भी दिया जा सकता है। दरअसल, धूप में रखने से पानी विटामिन डी को भरा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको खास तकनीक और सही समय ही जररूत है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है और अगर पानी की मदद से शरीर को विटामिन डी दिया जा सकता है, तो यह काफी फायदेमंद विकल्प हो सकता है। चलिए जानते हैं पानी में विटामिन डी भरने की रेसिपी और इससे मिलने वाले फायदे।

कैसे भरें पानी में विटामिन डी

पानी में विटामिन डी भरने की तकनीक कोई आज की नहीं बल्कि सदियों से ही आयुर्वेद में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी को कुछ देर तक धूप में रखकर उसे विटामिन डी से युक्त किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर कितनी देर तक इसे रखा जाए। आयुर्वेद के अनुसार इसे कम से कम 3 से 4 घंटों तक धूप में रखा जाना चाहिए। पानी को रखने के लिए मिट्टी या कांच के बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या कहता है साइंस

धूप में रखे पानी के पीछे साइंस भी अपने घुटने टेक चुका है और यह पानी पीने से होने वाले फायदों की पुष्टि भी की है। अंग्रेजी भाषा में इसे सन चार्ज वाटर कहा जाता है और साइंस भी मानता है कि पानी सूरज की किरणों को अवशोषित करता है। कई अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि धूप में रखे पानी में काफी मात्रा में विटामिन डी जाता है, जिसका सेवन करना बेहद फायदेमंद रहता है।

सन चार्ज वाटर के फायदे

1. शरीर को मिलता है विटामिन डी

धूप से चार्ज किया गया पानी पीने से तो सबसे मुख्य फायदा है वह है इसमें मौजूद विटामिन शरीर को मिलना। हमारे शरीर के लिए विटामिन बहुत जरूरी है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर अन्य कई फायदे भी प्रदान करता है।

2. बॉडी रहती है हाइड्रेट

शरीर को हर समय पानी की जरूरत होती है और सन चार्ज वाटर आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। रोजाना आपको धूप से चार्ज पानी पीना चाहिए, जिसेस शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है और बॉडी फंक्शन ठीक तरीके से काम करते रहते हैं।

3. दिनभर शरीर रहेगा एक्टिव

धूप से चार्ज पानी पीने से शरीर दिनभर एक्टिव रहता है, खासतौर पर जिन लोगों दिन में कमजोरी व सुस्ती रहती है उनके लिए सन चार्ज वाटर काफी फायदेमंद हो सकता है।

4. पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर

आयुर्वेद के अनुसार धूप में रखा पानी पीने से पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए जिन लोगों को पाचन से जुड़ी कोई समस्या जैसे बदहजमी, कब्ज, दस्त, उल्टी या मतली आदि हो रही, तो उनके लिए धूप में रखा पानी काफी फायदेमंद हो सकता है।

