Passion Fruit Benefits: इम्पोर्टेट और एक्जॉटिक फ्रूूट्स में पैशन फ्रूट भी शामिल है। इस फल की बनावट कुछ ऐसी होती है कि देखने में शायद यह लोगों को एकबारगी आकर्षक ना लगे। लेकिन यह कई पोषक तत्वों (Passion Fruit Nutrition) से भरपूर होता है। भारत में इसे कृ्ष्णा फल या कृष्ण कमल फल के नाम से भी जाना जाता है। पैशन फ्रूट्स पीले-बैंगनी रंग के फल हैं और इनका स्वाद खट्टा- मीठा होता है। यूं तो पैशन फ्रूट मूल रूप से अमेरिकी फल है (Passion Fruit Origin) लेकिन, अब यह फल भारतीय बाज़ारों और सुपरमार्केट्स में भी मिल जाता है है। हालांकि अब भारत के दक्षिणी राज्यों में पैशन फ्रूट की खेती भी की जा रही है। (Passion Fruit Health Benefits in hindi)

पैशन फ्रूट के पोषक तत्व

कैलोरी-17

फाइबर- 2 ग्राम

विटामिन सी -दैनिक ज़रूरत का 9% हिस्सा

विटामिन ए- दैनिक ज़रूरत का 8 फीसदी हिस्सा

आयरन और पोटैशियम- डेली ज़रूरत का 2-2 फीसदी भाग

क्या आप जानते हैं पैशन फ्रूट के ये फायदे (Passion Fruit Benefits):

1.इम्यूनिटी बढ़ती है

पैशन फ्रूट शरीर के लिए फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो फ्री-रैडिकल द्वारा होने नुकसान के असर को कम करने में मदद करता है। इसमें केले, लीची और अनानस जैसे अन्य फलों की तुलना में पॉलीफेनॉल के मात्रा अधिक होती है।[1] (Passion Fruit Benefits) पैशन फ्रूट का सेवन करने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक शक्ति यानि इम्यूनिटी में बढ़ोतरी होती है। पैशन फ्रूट में, विटामिन-सी, क्रिप्टोक्सैथिन और कैरोटीन भी पाए जाते हैं। ये सारे तत्व इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसीलिए, पैशन फ्रूट खाने से इंफेक्शन और मौसमी बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। (Immunity Booster Foods)

2.कोलेजन के उत्पादन को उत्तेजित करता है (Health Benefits Of Passion Fruit)

उम्र के असर को चेहरे पर दिखने से रोकने का एक बढ़िया तरीका है पैशन फ्रूट। इस फल के सेवन से आपकी त्वचा में कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है। दरअसल पैशन फ्रूट में फेनोलिक नामक एक यौगिक होता है जो त्वचा को जवां और हेल्दी रखने में मदद करता है।[2] ऐसे में कहा जा सकता है कि पैशन फ्रूट का सेवन करने से स्किन हेल्दी बनती है।

3. अस्थमा से राहत मिलती है

अस्थमा (Asthma) की समस्या से पी़ड़ित लोगों को राहत के लिए पर्पल रंग के पैशन फ्रूट का सेवन फायदेमंद माना जाता है। जैसा कि अस्थमा दुनिया में सबसे प्रचलित पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में से है। इसके इलाज के लिए पर्पल पैशन फ्रूट के छिलकों का सेवन किया जाता है। एक स्टडी में कहा गया है कि पैशन फ्रूट के छिलके (Passion Fruits for Asthma) अस्थमा से जुड़ी समस्याओं और खांसी को कम करने में मदद करते है। [4]

4.वेट लॉस में मदद करता है

वजन कम करने की कोशिश में पैशन फ्रूट का सेवन भी कारगर पाया गया है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और डायटरी फाइबर की अधिक मात्रा के कारण पैशन फ्रूट को वेट लॉस में मददगार फल बन जाता है। खासकर, क्रेविंग होने पर यह एक हेल्दी स्नैक के तौर पर खाया जा सकता है। मि़ड-मॉर्निंग स्नैक या शाम की हल्की-फुल्की भूख मिटाने के लिए आप पैशन फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। यह न केवल आपका पेट भरेगा बल्कि आपको इसके पोषक तत्वों का फायदा भी प्राप्त होगा। [6]

