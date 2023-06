Palm Jaggery Benefits: गुड़ खाना है पसंद तो जरूर खाएं ताड़ का गुड़, एक्सपर्ट ने बताए इसके फायदे

ताड़ के गुड़ के सेहत लाभ

गुड़ गन्ने के रस से बनाया जाता है। गुड़ कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक है ताड़ का गुड़ (Palm Jaggery)। पाम या ताड़ का गुड़ कई फायदों से (Palm Jaggery Benefits) भरपूर होता है।

Palm Jaggery Benefits in Hindi: चीनी की तुलना में गुड़ (Gur) का सेवन सेहत के लिए अधिक फायदेमंद होता है। गुड़ (Jaggery in hindi) एक नेचुरल स्वीटनर होता है, जो कई तरह के फायदों से भरपूर होता है। गुड़ का सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी दूर होती है, क्योंकि यह आयरन से भरपूर होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो गुड़ में प्रोटीन, कैलोरी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, मैग्नीशियम आदि। गुड़ से कई चीजें बनती हैं जैसे गुड़ वाली खीर, गुड़ की चाय, सीरप, कैंडीज, स्वीट डेजर्ट्स, मिठाई आदि। इसके अलावा आप गुड़ वाला पानी, गुड़ वाला दूध आदि ढेरों चीज इससे तैयार कर सकते हैं। गुड़ गन्ने के रस (Sugarcane Juice) से बनाया जाता है। गुड़ कई प्रकार (Typses of Gud) का होता है, उन्हीं में से एक है ताड़ का गुड़ (Palm Jaggery)। पाम या ताड़ का गुड़ कई फायदों से (Palm Jaggery Benefits) भरपूर होता है।

पिछले महीने मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट मुनमुन गनेरीवाल (Munmun Ganeriwal) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने ताड़ के गुड़ के फायदों (Palm Jaggery Benefits), उसमें मौजूद न्यूट्रिशन के बारे में काफी कुछ लिखा था। आइए जानते हैं मुनमुन के इस पोस्ट के जरिए ताड़ के गुड़ के फायदों के बारे में यहां (Tad ke gur ke fayde in hindi)....

ताड़ के गुड़ में मौजूद पोषक तत्व

आपने कई तरह के गुड़ खाए होंगे, पर क्या कभी ताड़ का गुड़ खाया है? यह स्वाद में बिल्कुल चॉकलेट जैसा होता है और सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद भी। मुनमुन गनेरीवाल ने अपने पोस्ट में पाम जैगरी यानी ताड़ के गुड़ के लाभ के बारे में बताते हुआ लिखा है, ताड़ का गुड़ पलमाइरा पाम (Palmyra palm) के मीठे रस से तैयार होता है। इसका स्वाद बिल्कुल चॉकलेट की तरह होता है। इसमें भारी मात्रा में विटामिंस और मिनरल्स मौजूद होते हैं।

View this post on Instagram A post shared by 'Yuktahaar'by Munmun Ganeriwal (@munmun.ganeriwal)

कैसे बनता है ताड़ का गुड़

परिष्कृत चीनी (Refined sugar) की तुलना में, ताड़ के गुड़ (Palm Jaggery) में खनिज इसके निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बरकरार रहते हैं। यह गुड़ कई तरह के मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम आदि से भरपूर होता है। तमिल में इसे करुपट्टी के रूप में जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की मिठाइयों में किया जाता है। इसे ऐसे भी खा सकते हैं। साथ ही फिल्टर कॉफी में भी इस्तेमाल होता है। खजूर के पाम से निकलने वाले रस से भी ठीक इसी तरह का गुड़ बंगाल में तैयार किया जाता है। इसे नोलेन गुर (Nolen Gur) कहते हैं और मशहूर सॉन्देश में इस्तेमाल किया जाता है।

ताड़ का गुड़ ऊर्जा का होता है मुख्य स्रोत

ताड़ के गुड़ में आयरन भरपूर होता है, जो ऊर्जा का बेहतरीन सोर्स होता है। यह एनीमिया से ग्रस्त लोगों के लिए बेहद फायदेमंद एंटीडोट है। इसमें बेहद कम मात्रा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ओरिजनल करुपट्टी आमतौर पर सख्त होता है, जो तुरंत नहीं घुल सकता है। ज्यादा पॉलिश किया हुआ भी नहीं होता है। इसके रंग भी एक समान नहीं होते हैं। ऐसे में गुड़ खरीदते समय अधिक सावधानी बरतें।

