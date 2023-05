Indian Spices Health Benefits: पंचफोरन का तड़का सेहत के लिए क्यों है लाभकारी, जानें इन 5 मसालों के औषधिय गुण और फायदों के बारे में

Health benefits of paanch phoron: पंच फोरन भारतीय रसोइयों में दाल और सब्जियों में तड़के के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसालों का एक मिश्रण है। यह खूश्बूदार मसालों का मिश्रण ना केवल आपकी डिशेज की लज्जत बढ़ाता है बल्कि, इसके सेवन से सेहत को कई तरह के लाभ होते हैं। जैसा कि नाम से ही संकेत मिलते हैं कि पंचफोरन में 5 अलग-अलग तरह की चीजें होती हैं इसमें जो पांच मसाले मिलाए जाते हैं वह हैं मेथी के बीज (fenugreek), कलौंजी या प्याज के बीज ( nigella seeds or onion seeds), सौंफ (fennel seeds), सरसों ( black mustard) और जीरा (cumin seeds) ये सभी मसाले समान मात्रा में मिलाएं जाते हैं और इनका सही अनुपात ही इसकी खुश्बू और पौष्टिकता बढ़ाते हैं। आइए जानें पंच फोरन (paanch phoron) के सेवन शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। (Health benefits of paanch phoron in Hindi)

न्यू मदर्स के लिए पौष्टिक फूड

मेथी के बीज (Fenugreek) प्रेगनेंट महिलाओं और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मेथी का सेवन करने से ब्रेस्ट मिल्क (breast milk) प्रॉडक्शन बढ़ता है। मेथी के सेवन से बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन (detoxify the body) में मदद होती है। मेथी के सेवन से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल (blood sugar level) करने में सहायता हो सकती है और इससे बालो की ग्रोथ बेहतर तरीके से हो सकती है।

मौसमी बीमारियों से दिलाए सुरक्षा

पंच फोरन में मिलाया जाने वाले कलौंजी के दाने (Nigella seeds) आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज (Ayurvedic treatments) के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कलौंजी के दाने मौसम बदलने के साथ होने वाली बीमारियों और इंफेक्शन्स से राहत दिलाने वाला फूड बताया जाता है। मौसम में आने वाले बदलाव के कारण अक्सर सर्दी-खांसी, सिरदर्द, अस्थमा जैसी समस्याए होती हैं जिनसे राहत दिलाने का काम कर सकते हैं कलौंजी के बीज। साथ ही यह पीलिया (jaundice) और कॉन्स्टिपेशन (constipation) जैसी समस्याओं से भी आराम दिला सकता है।

पाचन तंत्र में होता है सुधार

डाइजेस्टिव सिस्टम को सही तरीके से काम करने के लिहाज से भी पंचफोरन का सेवन लाभकारी है। इसमें मिलाए जाने वाले जीरा के दाने पेट को ठंडक देते हैं और सौंफ के बीज (Fennel seed) अपच (indigestion), कॉनस्टिपेशन (constipation) और ब्लोटिंग (bloating) या पेट फूलने जैसी परेशानियों से आराम दिलाता है। इससे भूख न लगने की समस्या भी कम हो जाती है।