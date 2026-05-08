वर्किंग लोगों की पहली पसंद बन रहा है ओवरनाइट ओट्स और मूसली, खाने से मिलते हैं ये 5 फायदे

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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 8, 2026 2:04 PM IST
आज की कॉर्पोरेट लाइफ पहले जैसी नहीं रही। सुबह उठते ही फोन के नोटिफिकेशन, ईमेल, डेडलाइन और मीटिंग की चिंता शुरू हो जाती है। काम की भागदौड़ को मैनेज करने के चक्कर में अक्सर लोग सुबह के नाश्ते को भूल जाते हैं। ऑफिस टाइम से पहुंचने के चक्कर में कुछ लोग खाली पेट और कॉफी पीकर ही निकल जाते हैं या फिर रास्ते से कोई जंक फूड खाकर काम चला लेते हैं। लेकिन काम के बीच खुद की हेल्थ को तवज्जो देने वाले कॉर्पोरेट वर्कर्स खुद की सेहत का ध्यान रखने के लिए मूसली और ओवरनाइट ओट्स को अपने नाश्ते की पहली पसंद बना रहे हैं। मैं खुद सुबह बहुत ही ज्यादा भागदौड़ में रहती हूं। ऐसे में नाश्ता स्किप करने की बजाय फटाफट से बनने वाली मूसली तैयार करके खा लेती हूं। कई बार रात को ही ओट्स तैयार करके रख लेती हूं और सुबह घर के काम निपटाते हुए ही उसे खा लेती हूं। मूलसी और ओवरनाइट ओट्स न सिर्फ मुझको खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, बल्कि दिन की हेल्दी और एक्टिव शुरुआत करने में मदद करते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूं मेरी तरह अन्य कोर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल को मूसली और ओवरनाइट्स ओट्स क्यों खाने चाहिए और इससे सेहत को क्या- क्या फायदे मिलते हैं।
मूसली और ओवरनाइट ओट्स में ओट्स, साबुत अनाज, नट्स, बीज और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रात के 8 से 10 घंटे के गैप में जब हम ओवरनाइट ओट्स और मूसली खाते हैं तो इससे शरीर को धीरे- धीरे एनर्जी मिलती है और शारीरिक थकान को दूर करने में मदद मिलती है। ओवरनाइट ओट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रात में सिर्फ 5 मिनट में तैयार किया जा सकता है। बस ओट्स में दूध या दही मिलाकर फ्रिज में रख दीजिए और सुबह हेल्दी नाश्ता तैयार। वहीं मूसली को सीधे दूध, दही या फलों के साथ खाया जा सकता है।
आज लोग ऐसा नाश्ता चाहते हैं जो आसानी से तैयार हो सके।
मैडॉ. शिल्पा वोरा, मुख्य अनुसंधान एवं विकास अधिकारी, मैरिको लिमिटेड ( ट्रू एफलमेंट्स) में खाद्य विशेषज्ञ के अनुसार, कॉर्पोरेट कर्मचारियों की जिंदगी में समय की सबसे ज्यादा कमी होती है। सुबह जल्दी निकलना, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना और लगातार मानसिक दबाव झेलना अब आम बात हो गई है। ऐसे में ऐसा नाश्ता जरूरी हो गया है जो शरीर और दिमाग दोनों को सपोर्ट करे। यही कारण है कि कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों के बीच पिछले कुछ सालों में मूसली और ओवरनाइट ओट्स काफी पॉपुलर हुए हैं।
ओट्स और मूसली में हाई फाइबर होता है।
Disclaimer: मूसली और ओवरनाइट ओट्स की बढ़ती लोकप्रियता सिर्फ एक फूड ट्रेंड नहीं है। यह बदलती लाइफस्टाइल और लोगों की सोच का संकेत है। आज लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर फोकस, एनर्जी और हेल्थ के लिए खाना चुन रहे हैं। अगर आपके पास भी सुबह नाश्ता करने का समय नहीं होता है तो ओवरनाइट ओट्स और मूसली आपके लिए बेहतर नाश्ते का ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको ओट्स या मूसली से किसी प्रकार की एलर्जी है तो इसका सेवन करने से बचें।
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