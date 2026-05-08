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वर्किंग लोगों की पहली पसंद बन रहा है ओवरनाइट ओट्स और मूसली, खाने से मिलते हैं ये 5 फायदे

सुबह की भागदौड़ में नाश्ता बनाने से बचने के लिए कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग ओवरनाइट ओट्स और मूसली को नाश्ते की पहली पसंद बना रहे हैं। आइए जानते हैं ओवरनाइट ओट्स और मूसली के फायदों के बारे में-

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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 8, 2026 2:04 PM IST

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आज की कॉर्पोरेट लाइफ पहले जैसी नहीं रही। सुबह उठते ही फोन के नोटिफिकेशन, ईमेल, डेडलाइन और मीटिंग की चिंता शुरू हो जाती है। काम की भागदौड़ को मैनेज करने के चक्कर में अक्सर लोग सुबह के नाश्ते को भूल जाते हैं। ऑफिस टाइम से पहुंचने के चक्कर में कुछ लोग खाली पेट और कॉफी पीकर ही निकल जाते हैं या फिर रास्ते से कोई जंक फूड खाकर काम चला लेते हैं। लेकिन काम के बीच खुद की हेल्थ को तवज्जो देने वाले कॉर्पोरेट वर्कर्स खुद की सेहत का ध्यान रखने के लिए मूसली और ओवरनाइट ओट्स को अपने नाश्ते की पहली पसंद बना रहे हैं। मैं खुद सुबह बहुत ही ज्यादा भागदौड़ में रहती हूं। ऐसे में नाश्ता स्किप करने की बजाय फटाफट से बनने वाली मूसली तैयार करके खा लेती हूं। कई बार रात को ही ओट्स तैयार करके रख लेती हूं और सुबह घर के काम निपटाते हुए ही उसे खा लेती हूं। मूलसी और ओवरनाइट ओट्स न सिर्फ मुझको खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, बल्कि दिन की हेल्दी और एक्टिव शुरुआत करने में मदद करते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूं मेरी तरह अन्य कोर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल को मूसली और ओवरनाइट्स ओट्स क्यों खाने चाहिए और इससे सेहत को क्या- क्या फायदे मिलते हैं।

मूसली और ओवरनाइट ओट्स में खास क्या है?

मूसली और ओवरनाइट ओट्स में ओट्स, साबुत अनाज, नट्स, बीज और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रात के 8 से 10 घंटे के गैप में जब हम ओवरनाइट ओट्स और मूसली खाते हैं तो इससे शरीर को धीरे- धीरे एनर्जी मिलती है और शारीरिक थकान को दूर करने में मदद मिलती है। ओवरनाइट ओट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रात में सिर्फ 5 मिनट में तैयार किया जा सकता है। बस ओट्स में दूध या दही मिलाकर फ्रिज में रख दीजिए और सुबह हेल्दी नाश्ता तैयार। वहीं मूसली को सीधे दूध, दही या फलों के साथ खाया जा सकता है।

Oats आज लोग ऐसा नाश्ता चाहते हैं जो आसानी से तैयार हो सके।

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मैडॉ. शिल्पा वोरा, मुख्य अनुसंधान एवं विकास अधिकारी, मैरिको लिमिटेड ( ट्रू एफलमेंट्स) में खाद्य विशेषज्ञ के अनुसार, कॉर्पोरेट कर्मचारियों की जिंदगी में समय की सबसे ज्यादा कमी होती है। सुबह जल्दी निकलना, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना और लगातार मानसिक दबाव झेलना अब आम बात हो गई है। ऐसे में ऐसा नाश्ता जरूरी हो गया है जो शरीर और दिमाग दोनों को सपोर्ट करे। यही कारण है कि कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों के बीच पिछले कुछ सालों में मूसली और ओवरनाइट ओट्स काफी पॉपुलर हुए हैं।

ओवरनाइट ओट्स और मूसली खाने से सेहत को मिलने वाले फायदे

  1. ओवरनाइट ओट्स और मूसली में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से पेट जल्दी भर जाता है। सुबह नाश्ते में ओवरनाइट ओट्स और मूसली खाने से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। इससे ऑफिस में बीच- बीच में स्नैक्स खाने की क्रेविंग व आदत कम हो जाती है।
  2. हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि ओवरनाइट ओट्स और मूसली में मौजूद साबुत अनाज और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शरीर में धीरे-धीरे पचते हैं। इससे शरीर में अचानक से थकान महसूस नहीं होती है। इस तरह का सुपर नाश्ता आपको पूरे दिन एनर्जी देने का काम करता है।
  3. ओट्स और मूसली में मौजूद फाइबर पाचन को सुधारने में मदद करता है। इससे कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है और पेट हल्का महसूस होता है। सुबह नाश्ते में ओट्स और मूसली खाने से मल मुलायम बनाता है और पेट सही तरीके से साफ होता है।
  4. ओट्स में मौजूद फाइबर, विटामिन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जिसके कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हार्ट हेल्थ से जुड़ी परेशानियां भी कम होती हैं।
  5. जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ओट्स और मूसली में विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, नट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इसे दूध या दही में मिलाते हैं, तो इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी शामिल हो जाता है। इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं।

Oats ओट्स और मूसली में हाई फाइबर होता है।

कैसे बनाएं हेल्दी ओवरनाइट ओट्स

  1. ओवरनाइट ओट्स को बनाना बहुत ही आसान काम है। इसे बनाने के लिए आपके नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करना होगा।
  2. सबसे पहले आधा कप ओट्स में आधा कप दूध या दही को मिलाएं।
  3. दूध या दही में ओट्स को मिलाने के बाद उसमें  थोड़े ड्राई फ्रूट्स, फल, चिया सीड्स या अलसी मिलाएं।
  4. सब चीजों को मिलाकर रातभर फ्रिज में रख दें। सुबह आपको हेल्दी और टेस्टी नाश्ता तैयार मिलेगा।

Disclaimer: मूसली और ओवरनाइट ओट्स की बढ़ती लोकप्रियता सिर्फ एक फूड ट्रेंड नहीं है। यह बदलती लाइफस्टाइल और लोगों की सोच का संकेत है। आज लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर फोकस, एनर्जी और हेल्थ के लिए खाना चुन रहे हैं। अगर आपके पास भी सुबह नाश्ता करने का समय नहीं होता है तो ओवरनाइट ओट्स और मूसली आपके लिए बेहतर नाश्ते का ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको ओट्स या मूसली से किसी प्रकार की एलर्जी है तो इसका सेवन करने से बचें।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More