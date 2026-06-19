लस्सी पीने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे, डाइटिशियन बता रही हैं लस्सी पीने का सही समय

लस्सी को दही से तैयार किया जाता है। इसलिए लस्सी में कैल्शियम, पोटेशियम जैसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए जानते हैं गर्मियों में लस्सी पीने से सेहत को क्या- क्या फायदे मिलते हैं।

लस्सी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं।

गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए लोग कई तरह के ड्रिंक्स पीते हैं। गर्मियों की ड्रिंक्स में से मेरी फेवरेट है लस्सी। पंजाब के लोगों की पंसदीदा ड्रिंक मुझको बहुत पसंद आती है। लस्सी को दही, चीनी, थोड़े सी इलायची के साथ बनाया जाता है। दही होने के कारण लस्सी में प्रोबायोटिक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गर्मियों में लस्सी पीना पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लस्सी मेरी फेवरेट ड्रिंक है इसलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूं गर्मियों में लस्सी पीने के फायदे, 1 गिलास लस्सी कि न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू और लस्सी पीने का सही तरीका। लस्सी फायदों के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं जयपुर की डाइटिशियन प्रांजल कुमत।

लस्सी सेहत के लिए क्यों फायदेमंद होती है?

नेशनल सेंट्रर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इनग्रेटिव हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि लस्सी को बनाने का मुख्य आधार दही है। दही होने के कारण लस्सी में कैल्शियम, प्रोटीन, पोटैशियम, कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। रिसर्च बताती है कि दही फर्मेंटेड फूड है, इसलिए यह पाचन और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है।

लस्सी लंच में पीनी चाहिए।

गर्मियों में लस्सी पीने के 5 फायदे

जयपुर की महात्वा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत बताती हैं कि गर्म मौसम में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठंडी लस्सी शरीर को तुरंत राहत देती है। गर्मियों में लस्सी पीने से शरीर को होने वाली बेचैनी धीरे- धीरे कम होने लगती है। गर्मियों में शरीर को ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है। तब लस्सी पीने से शरीर का हाइड्रेशन लेवल बना रहता है। डाइटिशियन का कहना है कि लस्सी में नेचुरली पोटैशियम, कैल्शियम और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च बताती है कि प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को संतुलित रखने और कुछ पाचन समस्याओं जैसे कब्ज, पेट में दर्द को दूर करता है। लस्सी में प्रोटीन होता है, जो पेट को देर तक भरा रखने में मदद कर सकता है। इससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है। दही कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। नियमित रूप से गर्मियों में लस्सी पी जाए तो इससे शरीर को कैल्शियम मिलता है। जो हड्डियों और दांतों की परेशानियों को कम करने में मददगार होता है।

लस्सी को आप घर पर तैयार कर सकते हैं।

1 गिलास लस्सी कि न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू

डाइटिशियन का कहना है कि 1 गिलास लस्सी की न्यूट्रिशनल वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि दही को जमाने के लिए किस तरह के दूध का इस्तेमाल किया गया है। दही को फुल क्रीम दूध से तैयार किया गया है तो 1 गिलास लस्सी में 180 कैलोरी, 6 से 8 ग्राम प्रोटीन, 12 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 4 से 7 ग्राम फैट होता है।

लस्सी पीने का सही तरीका क्या है?

डाइटिशियन का कहना है कि गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए दोपहर के समय खाने के बाद लस्सी पीना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। खाने के बाद लस्सी पीने से पाचन तंत्रिका दुरुस्त बनती है और पेट दर्द, गैस, कब्ज की परेशानी कम होती है। प्रांजल कुमत के अनुसार, पाचन क्रिया के लिए हमेशा मीठी की बजाय नमकीन लस्सी चुननी चाहिए। बहुत ज्यादा चीनी वाली लस्सी कैलोरी बढ़ा सकती है। इसलिए नमकीन लस्सी या हल्की मीठी लस्सी बेहतर ऑप्शन हो सकती है।

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गर्मियों में लस्सी सिर्फ एक स्वादिष्ट नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर पारंपरिक ड्रिंक भी है। यह शरीर को ठंडक देने, हाइड्रेशन बनाए रखने और पाचन को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। लेकिन इसे पीने के तरीके और समय पर भी ध्यान दें।

Disclaimer: गर्मियों में लस्सी पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन लस्सी पीने से कुछ लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम की परेशानी हो सकती है। इस स्थिति में सोच समझकर ही लस्सी पिएं। अगर आपको दही या दूध से किसी प्रकार की एलर्जी है तो इसका सेवन बिल्कुल न करें।