Ice cream खाने के नुकसान ही कई फायदे भी, जानें आइसक्रीम खाने से मिलने वाले 4 जबरदस्त फायदों के बारे में

Benefits of ice cream: आइसक्रीम का सेवन करना सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान नहीं बल्कि कई फायदे भी पहुंचा सकता है। चलिए जानते हैं आइसक्रीम खाने के फायदे और कौन सी आइसक्रीम ज्यादा हेल्दी।

Ice cream good for health or not: सेहतमंद रहने के लिए सही लाइफस्टाइल होना जरूरी है, जो हेल्दी डाइट और व्यायाम से बनता है। आजकल लोगों को घर से ज्यादा बाहर का खाना खाने की आदत पड़ गई है और कुछ लोग तो ज्यादा जंक फूड्स ही खाना पसंद करते हैं। गर्मियों के मौसम आ रहा है और ऐसे में लगभग हर किसी का आइसक्रीम खाने का मन जरूर करता है। हम सब जानते हैं कि आइसक्रीम खाने से हमारी सेहत को एक नहीं बल्कि कई नुकसान होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आइसक्रीम खाने से फायदे भी होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आइसक्रीम घर पर ही तैयार की गई हो। इस लेख में हम गर्मियों में आइसक्रीम खाने से आपकी सेहत को मिलने वाले फायदों के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी आइसक्रीम खाना सबसे ज्यादा हेल्दी है।

प्रोटीन व कैल्शियम (Protein and calcium in ice cream)

जैसा कि आपको पता है कि आइसक्रीम दूध से तैयार की जाती है और इसलिए इसमें प्रोटीन व कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छी गुणवत्ता की सामग्री से तैयार की गई आइसक्रीम अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

शरीर को एनर्जी (Energy in ice cream)

आइसक्रीम में शुगर पाया जाता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। खासतौर पर जिन लोगों को दिनभर थकान व कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए आइसक्रीम का सेवन करना अच्छा ऑप्शन है। हालांकि, आइसक्रीम में मौजूद शुगर नेचुरल नहीं होता है, इसलिए इसका ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है।

भूख कंट्रोल करे (Which ice cream for suppress hunger)

वैसे तो आइसक्रीम को शरीर का वजन बढ़ाने वाले फूड्स के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर इसका सही तरीके और उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह वजन कम करने में कुछ हद तक मदद कर सकती है। आइसक्रीम में मौजूद शुगर व प्रोटीन आदि भूख को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं।

शरीर को दे खनिज (Minerals in ice cream)

खनिज हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं और शरीर में इनकी कमी कई बीमारियां पैदा कर सकती है। हमारे शरीर के लिए खनिज बहुत जरूरी होते हैं और आइसक्रीम से कुछ प्रकार के खनिज मिल जाते हैं। लेकिन इसे सिर्फ सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।

कौन सी आइसक्रीम ज्यादा हेल्दी (Which ice cream is good for health)

अब हम आइसक्रीम के फायदे तो जान चुके हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन सी आइसक्रीम ज्यादा हेल्दी होती है। आपको बता दें कि घर पर सही तरीके से इस्तेमाल की गई आइसक्रीम को सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है। अच्छे और शुद्ध दूध के साथ बिना किसी प्रिजरवेटिव या अन्य केमिकल के, कम मीठे और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए तैयार की गई आइसक्रीम आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है।

