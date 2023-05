गाजर और शकरकंद नहीं इन सर्दियों में खाएं अदरक का हलवा, सेहत को मिलेंगे ये बेमिसाल फायदे

यहां पढ़ें सर्दियों में अदरक का हलवा खाने से सेहत को किस प्रकार से लाभ होते हैं। (Health benefits of ginger halwa)

Health benefits of ginger halwa: हलवा घर-घर मे बनने वाली साधारण सी डिश है लेकिन, इसका स्वादा लोगों का मूड बना देता है। मौसम के अनुसार आटे, सूजी और अलग-अलग सब्जियों से तैयार हलवा लोग बड़े चाव से बनाते हैं और अपने घरवालों को खिलाते भी हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में आने वाली विभिन्न हेल्दी सब्जियों से हलवा बनाया जाता है। इनमें लौकी (Lauki), शकरकंद (Sweet Potato) और गाजर का हलवा (Gajar Ka Halwa) इस हेल्दी डिश की सबसे मशहूर वेरायटीज में शुमार हैं। लेकिन, इन सबके साथ ही अदरक का हलवा भी कई स्थानों पर बनाया और बहुत चाव से खाया जाता है। इस हलवे की वेरायटी को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के घरेलू इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यहां पढ़ें सर्दियों में अदरक का हलवा खाने से सेहत को किस प्रकार से लाभ होते हैं। (Health benefits of ginger halwa in Hindi)

सर्दियों में खाएं स्वादिष्ट अदरक का हलवा, स्वास्थ्य पर दिखेंगे ये अच्छे प्रभाव

डाइजेस्टिव हेल्थ होती है बूस्ट

अदरक अपने पाचक गुणों के लिए जाना जाता है। अदरक से बना हलवा खाने से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं से आराम मिल सकता है क्योंकि यह हाजमा बढ़ाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को कम कर सकता है। खासकर बच्चे के जन्म के बादमहिलाओं को जब पेट से जुड़ी परेशानियां अधिक होती हैं तब अदरक के हलवे का सेवन बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। अदरक से सेवन से डाइजेशन बेहतर होता है और यह मिल्क प्रॉडक्शन में भी बढ़ोतरी करता है।

इम्यूनिटी बढ़ती है

अदरक औषधीय गुणों से भरपूर मसाला है। इसे आयुर्वेद और घरेलू नुस्खोंमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक में विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टेरियल तत्वों से भी समृद्ध होता है। इसीलिए अदरक का सेवन करने से मौसमी बीमारियों और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गयी डाइट और घरेलू नुस्खों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे को आज़माने या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ का परामर्श ज़रूर लें।)