आंतों को सड़ने से रोकता है शकरकंद, सर्दियों में रोज Sweet potato शरीर से दूर होंगी ये 5 बीमारियां

Sweet potatoes benefits: सर्दियों के दिनों में कई लोगों को शकरकंद खाना बहुत पसंद होता है और इससे कई फायदे भी मिलते हैं। इस लेख में जानें शकरकंद खाने से सेहत को मिलने वाले 5 फायदों के बारे में।

Sweet potatoes in winter सर्दियों में शकरकंद का सेवन काफी अधिक किया जाता है। कुछ लोगों को शकरकंद बहुत पसंद होता है और इसलिए एक एक चाट के रूप में भी खाया जाता है। लेकिन यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफी अधिक पाए जाते हैं। प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, फाइबर और अलग-अलग प्रकार के विटामिनों से भरपूर शकरकंद का सेवन करने से शरीर की कई बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको शकरकंद खाना पसंद है और अगर नहीं भी है तो भी आपको यह आर्किटल जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सर्दियों में रोज शकरकंद खाने से ही शरीर किन-किन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। (health benefits of eating sweet potato in winters)

1. आंतों की बीमारियां रहें दूर (sweet potatoes for gut health)

शकरकंद यानी स्वीट पोटेटो को आंतों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और इसका सेवन करने से आंतों को खराब होने से बचाया जा सकता है। शकरकंद में आंत को स्वस्थ रखने वाले फाइबर समेत कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आंत को खराब होने से बचाते हैं और इनसे जुड़ी बीमारियां भी दूर रहती हैं।

2. बैड कोलेस्ट्रॉल कम करे (sweet potatoes and cholesterol)

शकरकंद पर कई अलग-अलग अध्ययन भी किए जा चुके हैं, जिनमें पाया जा चुका है कि शकरकंद का सेवन करना बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। साथ ही इसमें घुलनशील फाइबर समेत कई ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

3. संक्रमण से लड़ने में मदद (sweet potatoes for immunity)

शकरकंद में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो एक खास तरह का प्लांट बेस्ड कंपाउंड होता है। बीटा कैरोटीन शरीर में जाने के बाद विटामिन ए में बदल जाता है, जो इम्यून सिस्टम को सही से काम करने में मदद करता है। सर्दियों के दिनों में नियमित रूप से शकरकंद खाने वाले लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होने के कारण संक्रमण जैसी बीमारियां दूर रहती हैं।

4. पेट की बीमारियों को भगाए (sweet potatoes for digestion)

घुलनशील फाइबर युक्त शकरकंद का सेवन करने से पेट भी स्वस्थ रहता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो शरीर में जाकर पेट से जुड़ी बीमारियों को कम करने में मदद करता है। साथ ही इस से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, जिससे आपका पेट बीमारियों से दूर रहता है।

5. दिल की बीमारियां रखे दूर (sweet potatoes for heart health)

शकरकंद में मौजूद पोटेशियम आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है। पोटेशियम शरीर से अतिरिक्त सोडियम को निकालने में मदद करती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल की सेहत भी अच्छी रहती है। साथ ही शकरकंद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है, जो दिल के लिए जरूरी होता है।

