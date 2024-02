सुबह सिंपल चावल की जगह खाएं ये स्पेशल हेल्दी पोहा, सेहत को मिलेंगे ये 4 जबरदस्त फायदे

Healthy breakfast: हेल्दी रहने के लिए सही डाइट का होना जरूरी है, हेल्दी रहने के लिए सुबह के खाने में चावल की जगह पोहा शामिल किया जा सकता है। जिसके फायदों के बारे में इस लेख में बताया गया है।

Poha in the breakfast instead of rice: ऐसा कहा जाता है कि सुबह का खाना हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यह सच भी है क्योंकि सुबह का खाना यानी ब्रेकफास्ट हमारी दिनचर्या का पहला खाना होता है, जो रात भर हमारे शरीर को खाली पेट रहने के बाद मिलता है। हमारे शरीर को सबसे पहले पोषक तत्व इसी से मिलते हैं और इसलिए सुबह की डाइट स्पेशल भी होने चाहिए। आपके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सुबह के खाने में आप ऐसे फूड्स को शामिल करें जिनमें खूब मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ लोगों को सुबह के खाने यानी नाश्ते में चावल खाना पसंद होता है। लेकिन अगर आप अपने सुबह के खाने को और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपल चावल की जगह पोहा अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सुबह के खाने में चावल की जगह पर पोहा का सेवन करते हैं, तो उससे आपको कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं।

1. शरीर को मिलेंगे प्रोबायोटिक्स

बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि पोहा प्रोबायोटिक्स का एक अच्छा स्रोत है और प्रोबायोटिक हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। प्रोबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं और इनका काम आंतो को हेल्दी रखने से लेकर शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने तक कई होते हैं। शरीर को हेल्दी रखने के लिए प्रोबायोटिक्स का होना भी बहुत जरूरी है।

2. पाचन रहेगा दुरुस्त

शरीर को हेल्दी रखने के लिए पाचन का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका पाचन अच्छा है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर जिन लोगों का पेट हेल्दी नहीं है, वे अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल कर सकते हैं। आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन अपने ब्रेकफास्ट में हेल्दी पोहा जरूर शामिल करना चाहिए।

TRENDING NOW

3. ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद

हमारे देश में ज्यादातर लोग सफेद चावल ही खाना पसंद करते हैं, जो हाई ब्लड शुगर के मरीजों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। खासतौर पर अगर डायबिटीज का पेशेंट सुबह के समय चावल का सेवन करता है, तो उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। वहीं सुबह पोहा खाने से ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं बल्कि उसे कम करने में मदद मिलेगी। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

4. इम्यूनिटी अच्छी रहेगी

शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए भी डाइट में पोहा शामिल किया जा सकता है। क्योंकि पोहे में कई ऐसे खास तरह के तत्व होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में आपको मदद करते हैं। आजकल इन्फेक्शन व एलर्जी जैसी बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और इन्हें मजबूत बनाने के लिए आपको अच्छे पोषक तत्वों वाले फूड्स को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करना चाहिए, जिनमें से एक पोहा भी है।