सर्दियों में हड्डियां कर रही हैं दर्द तो रोज इस तरीके से खाएं अंजीर, फौलाद सी स्ट्रॉन्ग बनेगी हड्डियां

अंजीर का फल खाने के अलावा इसके सूखे टुकड़ों को मेवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है।

Fig health benefits in winters: अंजीर शक्तिवर्धक फूड है और इसीलिए, यह महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। वहीं,सर्दियों के मौसम में दूध के साथ अंजीर खाने से शरीर को गर्मी मिलती है और शरीर की ताकत भी बढ़ती है। अंजीर का फल खाने के अलावा इसके सूखे टुकड़ों को मेवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा पॉलीफेनोल्स और डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है। ये सभी तत्व इसे सर्दियों के लिए एक बेहतरीन फूड बनाते हैं। (Fig health benefits in winters in Hindi)

अंजीर का सेवन कैसे करना चाहिए? ( Right way of eating fig)

चूंकि, अंजीर एक ड्राई फ्रूट है इसीलिए इसका सेवन स्नैकिंग के लिए किया जा सकता है। लंच से पहले लगने वाली छोटी-मोटी भूख (mid-morning hunger) हो या शाम की चाय पहले जब भूख लगे तो कुछ लोग 2-3 टुकड़े अंजीर के खाना पसंद करते हैं। वहीं, मिठाइयों, खीर और अन्य डिशेज में भी अंजीर के टुकड़े मिलाए जाते हैं। (ways to include anjeer in daily diet)

अंजीर का सेवन सूखा ही किया जाता है। सुबह खाली पेट अंजीर का सेवन बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। इसके लिए रात में अंजीर को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इसे खाएं। लगभर महीनेभर इस तरह से अंजीर का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में कई तरह के अंतर दिखायी दे सकते हैं।

रोजाना अंजीर खाने से हो सकते हैं ये फायदे (Advantages of eating everyday in Hindi.)

फ्री-रैडिकल्स डैमेज से बचाए (Fig benefits-prevents free radical damage)

अंजीर में फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल पाए जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स (antioxidantes) हैं। इनके सेवन से आपको फ्री-रैडिकल डैमेज (free-radical damage) से सुरक्षा मिलती है और कई गम्भीर बीमारियों का रिस्क कम होता है।

हार्ट के लिए फायदेमंद (Fig benefits- improves heart health)

अंजीर में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। इसमें ओमेगा-3 (omega-3 fatty acids) और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स (omega-6 fatty acids) पाए जाते हैं जो हार्ट को हेल्दी रखते हैं।

हड्डियां बनती हैं मजबूत (Fig benefits-makes bones stronger)

अंजीर में कैल्शियम पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल (cholesterol level) और ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोलकरने के लिए भी कारगर है।

डाइजेशन सुधारे

सर्दियों के मौसम में खाना धीमी गति से पचता है जिससे लोगों को पेट में भारीपन और कॉन्स्टिपेशन जैसी कई समस्याएं होने लगती हैं। अंजीर सर्दियों में आपकी इन समस्याओं को कम कर सकता है। जिन लोगों को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वे 3-4 टुकड़े अंजीर के पानी में रातभर के लिए भिगोकर रख दें। सुबह इस अंजीर को खा लें। इसी तरह रात में अंजीर को गर्म दूध के साथ खाने से भी अगली सुबह पेट आसानी-से साफ हो जाता है।